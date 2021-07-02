杭州保姆縱火案｜倖存男戶主林生斌宣布再婚誕女　時間倉卒惹質疑

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-02 13:35

「杭州保姆縱火案」4周年之際，一家五口中唯一倖存的男戶主林生斌，近日在微博上發文宣布已經再婚並且誕下一名女兒。 不過，林生斌的動向引發不少內地網民質疑，因為粗略計算時間，實際上林生斌可能早在案件尚未宣判時就與現任妻子在一起，此前的深情形象有消費喪生妻兒子女之嫌。

6月30日晚，林生斌宣布再婚並誕女的消息。（微博）

6月30日，林生斌在微博上發文，稱考慮已久後決定公開再婚並誕女的消息。林生斌稱感謝這幾年網民對他的關心和鼓勵，讓他走出了那段灰暗的日子。林生斌又表示，自己現在有了新的生活，妻子是一位完全包容理解他，並讓他有安全感的女孩子，「也有了可愛的小公主，看着她出生那一刻，我忍不住淚流滿面，她終於又回來了」。

林生斌坦言，對於是否公開消息一事心理上倍受煎熬，「大家都希望我重新開始，有個新的家庭和孩子」、「但我也很害怕，害怕說出來以後的狂風暴雨，再次傷害我的家人們」。林生斌指，最後是聽從心理醫生「活在當下」的建議決定報喜，並希望得到祝福。

2018年2月9日，保姆莫煥晶被杭州市中級法院一審宣判死刑。（視覺中國）

資料顯示，杭州保姆縱火案發生在2017年6月22日，杭州高級屋苑藍色錢江其中一個單位發生大火，一家五口中僅事發時在外出差的林生斌倖存，女戶主朱小貞及三名孩子不幸葬身火海。經公安機關調查，案件認定是人為縱火，保姆莫煥晶為籌集賭資，竟先放火再幫忙滅火，企圖以此邀功向林家借錢，結果釀成慘劇。莫煥晶於2018年2月被判處死刑，同年9月行刑。

失去至親的林生斌獲得輿論同情，林生斌其後更創建以妻兒命名的童裝品牌「潼臻一生」，又不時在直播帶貨時哭訴思念。然而，時隔4年後，林生斌突然宣布再婚並誕女，令不少網民感到相當錯愕。

其中一名網民就表示，從2017年至今短短4年，扣減一年孕期及一年相識時間，林生斌可能是在妻兒去世不足2年、案件尚未宣判之際就已經「走出來」。更有網民稱，林生斌的網店是以慘劇作「賣點」，營造深情形象，質疑實際上是消費去世的妻子和孩子，「就很可憐他的前妻和三個孩子，已經成了他的賺錢工具」。值得一提是，潼臻一生在淘寶的網店，所有商品目前已經下架。