中共百年｜慶祝大會附贈服務包「開箱」　15件小物品超實用

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-02 17:24

慶祝中國共產黨成立100周年大會已於周四（1日）圓滿結束。 《北京日報》報道，原來主辦單位有為每名參會人員附贈一個服務包，裝有15件實用小物品，足以滿足現場防暑、防疫、防雨、防曬的基本需要。

報道介紹，服務包是直接放在每個座椅上，包身兩面分別是「慶祝中國共產黨成立100周年」的字樣和慶祝活動的標誌。服務包的外形及大小與手提公文包類似，分有紅色、橙色、黃色、藍色等多種顏色，面料使用的是優質的防水牛津布。

服務包的外形及大小與手提公文包類似。（北京日報）

服務包內裝有的15件實用小物品。（北京日報）

服務包內裝有大大小小用於防疫、防曬、防雨、防暑的物品，共有15件之多。例如有一頂印上慶祝活動標誌的遮陽帽，亦有一件雨衣、小方巾。還有三瓶飲料，分別是礦泉水、維生素飲料及運動型飲料。

主辦單位相當照顧參會人員的防暑、防疫需要，服務包內不但有三種不同的防暑藥物，還有兩個大會特別版獨立包裝口罩，以及兩張酒精消毒濕紙巾及一包普通紙巾。同時有一張溫馨小提示卡片，給予飲食、防暑、防感冒等方面的建議，並指導當身體出現問題時該如何報告。

服務包不同的顏色實際是要對應不同的區域。（01直播截圖）

報道又提到，服務包是在舉行慶祝大會前一天晚上，經過嚴格安檢後被運送到現場，再由安保人員連夜逐個擺放好。服務包不同的顏色實際是要對應不同的區域，令最後呈現出來的效果，是以中軸線為軸心，天安門廣場東西兩側顏色完全對稱。