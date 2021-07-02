廣州疫情｜「獵鷹號」氣膜實驗室休艙　累計完成近150萬管檢測

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-02 18:47

廣東的新冠肺炎疫情受控，廣州市已連續12日無新增本地個案。 周三（6月30日），為今波疫情而設立的、位於廣州體育館內的「獵鷹號」氣膜實驗室，在運作一個月後正式宣布休艙。

鍾南山在現場對全體「獵鷹號」氣膜實驗工作人員表示感謝。（央視）

據《廣州日報》報道，「獵鷹號」氣膜實驗室於6月30日凌晨完成了最後一批檢測任務。自投入使用以來，「獵鷹號」氣膜實驗室已累計完成核酸檢測近150萬管，完成逾1200萬人次篩查。

隨著廣州實驗室主任、中國工程院院士鍾南山宣布休艙後，「獵鷹號」氣膜實驗室六組氣膜艙，在「奮鬥」一個月後全部熄燈。

鍾南山在現場對全體工作人員表示感謝，他稱「獵鷹號」氣膜實驗在今次疫情中發揮了重要的作用，在廣州市檢測佔比最高達44%。「『獵鷹號』氣膜實驗室發揮了重要作用，為快速、大規模的核酸檢測工作提供了強有力的支持，是廣州的一次創舉。」

「獵鷹號」氣膜實驗室，在運作一個月後正式休艙。（央視）

鍾南山又指，目前全球疫情形勢依然嚴峻，「獵鷹號」氣膜實驗室休艙不等於休息，仍需時刻保持警惕。

據了解，5月30日，在廣州核酸檢測產能亟需提升以滿足大規模篩查需求之際，「獵鷹號」氣膜實驗室迅速啟動建設，22個小時就完成了氣膜艙搭建及設備調試，并快速投入使用。