Delta變種病毒｜廣東疫情潛伏期比武漢更短　傳播多發生有症狀前

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-03 10:36

廣東省廣州市等地早前出現新冠肺炎疫情反彈，並且涉及在印度首次報告的Delta變種病毒。 中國疾控中心周報周二（29日）刊登一份關於Delta變種病毒的研究文章，作者來自廣東省多間公共衛生機構的專家，包括有廣東省疾控中心、廣東省公共衛生研究院、廣州市疾控中心、佛山市疾控中心等。 研究者通過數據分析發現，Delta變種病毒的平均潛伏期為4.4天，比去年武漢疫情的5.2天更短。此外，研究發現有多達64.7%的傳播事件是發生在病例出現症狀前。 研究人員認為，一系列關鍵傳播參數說明，抑制變異毒株的快速傳播和隱性傳播是重中之重。

研究指出，廣州疫情的快速蔓延突顯Delta變種病毒的高度傳染性。研究人員分析有清晰傳播鏈的初期24宗聚集性傳播事件中的68例感染者，分析其潛伏期（Incubation period，從感染到發病的時間）、代際間隔（Generation time，原發病例和繼發病例間的感染間隔）、系列間隔（Serial interval，原發病例和繼發病例的發病間隔）等關鍵傳播參數。

廣東省此前的新冠肺炎疫情反彈，涉及的都是Delta變種病毒。（視覺中國）

研究發現，Delta變種病毒的平均潛伏期為4.4天，病毒傳播的平均代際間隔為2.9天，研究更發現，病毒傳播的平均系列間隔為2.3天，是有文獻報告以來最短。此外，研究發現有21.6%的系列間隔為負，說明被傳染者的症狀出現在傳染者之前，並且有64.7%的傳播事件發生在病例出現症狀前。

研究人員在結論中指出，觀察到與以往數次流行相比，廣東省此次的疫情傳播更為迅速、劇烈，而非藥物干預的防控措施一直有發揮作用。廣東省實施一系列嚴格的干預措施，包括大規模檢測、動態病例追蹤、社區管控、交通管制以及封控感染區域。證據顯示，這些措施有效，感染區域應繼續堅持直到疫情被完全控制。廣東省的情況反映出，在全球疫情大流行的背景下，變種病毒的出現將會對防控構成巨大威脅，即使疫苗接種持續推進，也應堅持非藥物干預的措施。