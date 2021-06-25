新冠疫苗｜專家指國產疫苗對Delta變種病毒有效　惟保護效果下降

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-25 10:20

新冠肺炎疫情未平之際，Delta變種病毒株已傳播至92個國家，其中內地的廣州、深圳、東莞亦已與之交鋒。對於國產疫苗對Delta變種病毒株的有效性，中國疾控中心研究員馮子健周四（24日）表示，國內現有的幾種疫苗對該病毒仍有可觀的有效性，惟保護效果也有所下降。

馮子健接受央視「新聞1+1」訪問時指出，不少國家都使用現在疫苗的中和抗體來中和Delta變種病毒株，但據報中和效果有所下降，有的3倍下降，有的4倍下降甚至更多。而保護性指標會有幾%至10%的下降，例如mRNA病毒，其保護效力似乎從原來的90%多，降至80%多。

馮又指，國內兩種滅活疫苗都做了中和抗體的中和效力比對，亦發現中和的效力有所下降，但他強調仍然是有保護的，例如此波廣東疫情中一個非常明顯的現象，是凡打過疫苗的感染者都沒有發生重症，換言之發生重症的感染者都沒打過疫苗，「所以我們的疫苗對預防重症是非常有效的」。

馮子健表示國內現有的幾種疫苗對該病毒仍有可觀的有效性。（央視截圖）

另一方面，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，周四在2021財新夏季峰會上回應了當前疫情防控的熱點問題。提到Delta變種病毒株傳播所帶來的擔憂時，他表示中國在過去一年採取了非常強有力的非藥物干預措施，迅速有效地控制了本土疫情的流行，就該方面的能力以及經驗，中國目前在全球範圍還是領先的，因此他們有非常充足的信心，認為疫情無論是局部或是在更大範圍內的暴發都能夠控制住。

張又指，疫苗是有望終止疫情大流行的武器，根據國家傳染病醫學中心、復旦大學公共衛生學院教授余宏傑所做的流行病學模型測算結果，基於目前疫苗的作用以及疫苗接種的速度，如果國內80%的人群完成接種，同時民眾能夠維持中等程度的非藥物干預措施，那即使發生輸入疫情，將來也不可能造成明顯反彈。對於何謂中等程度的非藥物干預措施，張文宏解釋，即維持一定程度的戴口罩，和一定程度保持人群距離等干預手段。