中國開建逾百東風-41洲際導彈發射井？　專家：不現實也沒必要

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-04 10:09

美國《華盛頓郵報》近日報道稱，中國開始在西北部沙漠地區大規模建造導彈發射井。 官媒《北京青年報》旗下公眾號「政知道」3日引述中國軍事專家稱，中國在一個區域集中建設百餘個導彈發射井並不現實也沒必要，不存在這種可能。

中國被曝在西北沙漠大規模建造導彈發射井，相關衞星圖在網絡上流傳。（微博@吳日強軍控）

據《華盛頓郵報》6月30日報道稱，位於加州蒙特雷的詹姆斯·馬丁不擴散​核武器研究中心（CNS）的研究人員獲得的商業衞星圖像顯示，在中國甘肅省覆蓋數百平方英里的乾旱地帶，多個地方正在開工。這119個幾乎一模一樣的建築工地，其特徵與人們看到的中國現有核彈頭彈道導彈發射設施相似。

該研究中心東亞不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）形容該項目的規模「令人難以置信」。劉易斯又認為，這些導彈發射井可能是為東風-41的洲際彈道導彈設計的，這種導彈可以攜帶多枚彈頭，能夠打到9,300英里遠的目標，有可能將美國大陸納入其射程之內。

曾擔任火箭軍教官的軍事評論員宋忠平表示，「做出這樣分析的美方專家，我嚴重懷疑其專業性，甚至不具備基本的軍事常識。」

東風-41在國慶70周年閱兵中首次亮相。（視覺中國）

宋忠平認為，中國在一個區域集中建設百餘個導彈發射井並不現實也沒必要，不存在這種可能。陸基核導彈目前最佳的發射方式是無依托式發射，即發射車機動發射或鐵路機動發射，不易被敵方偵測、戰場生存能力強。而反觀發射井，這種有依託的發射陣地，實際上在戰時的生存能力是比較低的。

宋忠平指，「事實上，發射井是上世紀冷戰期間，早期核武器普遍採用的一種方式，那麼隨著核武器的現代化信息化快反化技術的發展，這種方式已經陳舊落後，即便是美俄兩個核大國也沒有再新建發射井。並且建造發射井需要耗費大量人力物力財力，完全沒有必要。反觀火箭軍的東風-41，本就是一款車載的固體燃料洲際導彈，能夠做到無依托機動發射，再去打造發射井實屬捨近求遠」。