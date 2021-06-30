中共百年｜央視發布東風系列導彈「超燃時刻」　展示中國軍備實力

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-30 18:30

今年7月1日是中國共產黨成立一百周年的黨慶，央視軍事6月30日發布火箭軍東風系導彈「100秒超燃時刻」，公布導彈亮相大閲兵和參與實彈演訓畫面，展示中國軍備實力。

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東風系列導彈是解放軍火箭軍的主要武器裝備。火箭軍目前主要裝備有能搭載核彈頭的戰略彈道導彈、搭載常規戰鬥部的彈道導彈和巡航導彈，裝備短程、中程、洲際彈道導彈，遠程巡航導彈等多類型武器。

外界認為，東風系列是目前世界上唯一覆蓋各種射程的陸基彈道導彈系列，堪稱解放軍克敵制勝的「殺手鐧」。中國軍方上次較為全面和近距離公開東風系導彈類型和尺寸，是在2020年12月31日火箭軍成立五周年紀念日，軍方在系列紀念短片中公布多種新型導彈的罕見鏡頭。

短片中，火箭軍裝備的東風-4、東風-11、東風-15、東風-16、東風-17、東風-21、東風-26、東風-31，東風-10A、東風-100等相繼亮相。

火箭軍各型導彈少見鏡頭（點擊大圖瀏覽）：

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在其中一個鏡頭中，中國軍媒更是罕見公開東風-15、東風16、東風-21、東風-26、東風-31的正視圖和俯拍圖，令外界能夠清晰比較各個導彈的尺寸。

不過，短片並未出現火箭軍的東風-5B、東風-31AG、東風-41等最新洲際彈道導彈。作為中國的「鎮國利器」，自然重視保密。短片還公開了東風-17高超音速彈道導彈的少見鏡頭。

2020年12月初，美國《原子科學家公報》發布報告指，解放軍火箭軍三年來擴充超三成。具體而言，解放軍目前共有40個彈道導彈旅，較2017年增加35%。其中有12個導彈旅位於東部戰區和南部戰區。

早在2020年8月，美軍證實解放軍從青海方向發射了東風-26B彈道導彈，從浙江方向發射了東風-21D彈道導彈，精準打擊位於南海的預定移動目標。前者是中國首個射程可達關島美軍基地的常規彈道導彈，後者則有「航母殺手」之稱，當時有分析指，「任何希望打擊中國大陸目標的美國航母都必須冒相當大的風險。」

火箭軍東風系導彈目前是中國軍方重要國際戰略威懾武器。