杭州網約車司機偏航駕駛　女乘客跳車致骨折　網民：為何不報警？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-20 15:30

本月12日，浙江杭州市高女士乘搭網約車時突然跳車，導致身體多處受傷，左胳膊骨折。高女士聲稱，司機不斷與她搭訕，但她沒有理會對方，隨後見司機不按導航開車，因害怕才跳車。惟警方調查後，發現行程錄音中並未出現雙方爭吵及司機搭訕等內容。

《三言財經》昨日（19日）報道，高女士介紹，當日她乘坐「首汽約車」的網約車準備前往杭州富陽萬達廣場；她上車後，司機就詢問有關小區的情況，包括門口保安是男或女，但她不太想與司機聊天，於是只是簡單回應。高女士稱，司機在行駛途中未跟導航指示，兩次更改行車路線，讓對方停車卻未獲回應，因為感到非常害怕，因此在行車途中跳車。

目前，高女士仍然留院，醫藥費已花費逾8000元。她表示，自己已向「首汽約車」反映，希望能解決此事，但對方稱她精神有問題，要她去精神科求診。

首汽約車官方微博昨日發布《首汽約車關於杭州高女士跳車事件相關情況的說明》回應事件。《說明》指出，高女士本月12日下午4時許登上張姓司機駕駛的網約車，司機首次更改路線時告知高女士選擇新路線，由於新路尚未被規劃至導航中，導航播報「你已偏航」等提示，高女士突然開門跳車。

高女士跳車前，從行車錄音中未發現雙方有爭執或乘客責令司機停車跡象，只聽到導航聲音及司機發現客人跳車時的驚呼。高女士跳車後，司機立即停車並查看其傷勢，高女士截停其他路過車輛求助護車，司機則報警並到派出所配合調查。

《說明》指出，富陽區銀湖派出所調查取證後，初步認為是司機與乘客雙方溝通不暢而引起的誤解，進而發生乘客選擇跳車事件。據行程錄音，行程中並未出現司乘爭吵或其他明顯聲響，雙方全程交流很少，並未出現「司機搭訕」等內容；涉事的張姓司機持有網約車駕駛執照，此前未有惡性投訴記錄。

「首汽約車」對事件深表歉意，在案件調查期間，首汽約車將墊付高女士的醫療費用；對司機選擇新路線時並未充分溝通的行為進行批評教育。

事件引起網民熱議，不少人認為高女士過分緊張，即使懷疑司機圖謀不軌亦可報警處理，不必跳車。此外，有人重提今年3月湖南長沙一名23歲女子，乘搭網約車「貨拉拉」時疑司機多次偏航遂跳車，最終送院搶救無效身亡。