湖南湘雅醫院副院長涉性賄賂落馬　被指服藥過量致陪侍女休克

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-07-05 13:00

在中國醫療界享有盛名的湖南省長沙市中南大學湘雅醫院近日爆出醜聞，排名第二的副院長龔志成涉嫌貪污受賄，包括2021年4月接受一家藥廠的性賄賂。

7月1日，龔志成的頭像與簡歷從湘雅醫院官方網站的領導欄中撤下，10人領導團隊變成9人。相比三個月前，湘雅領導名單發生重大變化，一是不再做黨委與行政的區分，統一以黨委成員身份排名；二是除了減掉龔志成，另外三名副院長劉昭前、常實、江泓換成夏曉波、錢招昕、劉龍飛。

此前，在6月25日，湘雅醫院黨委召開全體中層幹部大會，宣佈對排名第二的副院長龔志成給予行政免職與「黨內」嚴重警告。

該事源於大陸法律媒體法經網4月報道，「湘雅醫院一位副職領導，接受業務往來單位安排的女性陪侍，造成該女孩心臟驟停。經送醫院搶救，才轉危為安。」

參與善後的人士指，龔志成大概「春藥」使用過猛，在陪侍過程中導致該名女子在牀上休克。也有說法稱這名女性陪侍並沒有搶救過來。

兩人所在酒店先後報警求救，因此留下公安出警與醫院急救的消息。知情人士透露，龔志成花費數百萬人民幣將此事壓下，這筆「公關費用」由行賄方買單。

此事被曝光後，湘雅醫院中共黨委召開中層幹部大會，要求當事人主動交代，但未獲回應，做為主管機關的中南大學紀律檢查委員會隨後介入調查。

在6月25日的中層幹部大會上，揭露龔志成等人接受華潤湖南瑞格醫藥有限公司負責人肖紅旗的宴請和禮金，宣佈給予龔志成行政免職和「黨內」嚴重警告的處分。

負責查處此案的湘雅領導説：「現時，中南大學及其湘雅醫院正在接受中央巡視組的巡視 ，龔志成頂風作案違紀，足見其不可一世之作風。」

據悉，事發當天的行賄方是華潤湖南瑞格醫藥有限公司及其股東肖紅旗。據稱肖紅旗是湖南富豪，在醫藥界和地產界以大氣、豪爽著稱，與龔志成及其後台關係密切。

公開資料顯示，龔志成為藥學博士，歷任湘雅醫院藥師、主管藥師、副主任藥師、主任藥師、院辦主任兼藥劑科副主任，前後主管藥品採購十餘年。

2014年，中南大學破例直升龔志成為湘雅醫院黨委副書記，2018年轉任副院長，主管人事、招標、藥品、後勤、保衞、院辦等8個關鍵權力部門。

熟知醫療器械領域的人士指稱，到湘雅做業務，找書記、院長沒用，要找龔副院長才成事。從龔志成被破格提拔即可看出其關係網非同一般。

湘雅醫院成立於1902年，據稱培育出不少醫學泰斗，孫中山曾為該院題詞「學成致用」，與北京協和醫院齊名，享有「北協和、南湘雅」的美譽。