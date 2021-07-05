環時評滴滴下架：不能讓互聯網巨頭比國家掌握更詳細的超級數據庫

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-05 10:41

國家網信辦4日（周日）通報稱，經檢測核實，內地網約車平台「滴滴出行」APP存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，已通知應用商店下架該APP，要求滴滴出行認真整改。 官媒《環球時報》5日（周一）發表評論文章稱，決不能讓任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國人個人信息的超級數據庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。

國家網信辦4日（周日）通報稱，經檢測核實，內地網約車平台「滴滴出行」APP存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，已通知應用商店下架該APP，要求滴滴出行認真整改。（視覺中國）

文章表示，滴滴出行無疑是大型互聯網公司中掌握個人出行信息最詳細的。網信辦的通報指出滴滴出行「嚴重違法違規」收集使用個人信息，這很讓人擔心。滴滴出行似乎已經有能力對一個人的行為習慣進行「大數據分析」，這對個人來說當然構成了潛在信息風險。

文章稱，互聯網巨頭往往在本行業走在了前頭，國家不能夠任由它們成為收集使用個人信息的規則制定者，標準一定要掌握在國家手中，從而確保那些巨頭在收集個人信息方面是克制的，遵循最小化原則。決不能讓任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國人個人信息的超級數據庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。

文章最後稱，尤其是像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一第二的股東都是外國公司，國家對它的信息安全監管更需要是嚴格的，這既是維護個人信息安全，也是維護國家安全。