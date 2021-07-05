新疆棉花｜H&M內地銷售額下滑　大規模關店或失中國市場

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-05 12:00

7月1日，H&M發布2021年第二季度財報，其中國內地銷售額較去年同期相比下降28%，損失達7400萬美元（折合約5.7億港元）。有業內人士指出，H&M在中國區業績下滑的直接原因是失去中國消費者的信任，長期將逐步失去中國市場，並逐漸被國產品牌所替代。

《北京商報》報道，據財報顯示，H&M集團今年二季度在中國內地銷售額由2.259千萬瑞典克朗，下降至1.624千萬瑞典克朗（1瑞典克朗約合0.11美元），比去年同期下降28%，以人民幣結算下降約23%，損失達7400萬美元。

除此之外，H&M在全球關店量亦愈來愈多。財報顯示，H&M在2021年全年計劃關閉約350間門店，並開設超過100間新店。在今年上半年，H&M已開設50間門店，包括特許經營店，並關閉了155間門店。

H&M失去中國市場已經成為明顯趨勢。2021年二季度財報顯示，中國內地市場在H&M全球市場中排名僅居第六。然而在今年一季度，中國內地市場是H&M僅次於美國和德國的第三大市場，佔該公司銷售額約6%。2020財年時，中國內地銷售總額是H&M全球前四大市場之一，佔比達5.2%。

IPG中國首席經濟學家柏文喜認為，相較於2021年二季度H&M集團全球銷售額的54億美元而言，儘管7400萬美元的損失佔比並不高，但對於該公司快速增長的市場來說卻是相當沉重的打擊。

今年3月，H&M發聲明稱遵守OECD並不代表任何政治立場。（微博@HM中國）

事實上，H&M去年禁用新疆棉花聲明被翻出後，迅速成為眾矢之的，除了內地網民抵制，官方組織亦發文批評包括H&M在內的多家服裝品牌商。今年3月，H&M再發布聲明稱「不代表任何政治立場」，並想重新獲得中國消費者的信任，但隻字不提新疆問題，再次引起中國民眾不滿。

此外，H&M的質量堪憂亦是引起眾怒的導火線。H&M曾因未標明需要標明的產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量被處罰，其全資持股的海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司，從2006年註冊至今被多次行政處罰，包括以不合格產品冒充合格產品、虛假宣傳等。