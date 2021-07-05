中國太空站｜太空人首次出艙　劉伯明化身導遊：一起自由地飛翔吧

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-05 13:30

中國太空人劉伯明、湯洪波昨日（4日）出艙，主要工作為調整艙外全景攝像機的視角，以更好地監視艙外情況。 劉伯明爬出艙外時，藍色地球剛好出現在眼前，他當場直呼「哇，這外面太漂亮了」，之後更化身導遊為北京航天飛行控製中心飛控大廳內的工作人員解說：「跟隨我的步伐，一起自由地飛翔吧」。

劉伯明化身導遊稱：「跟隨我的步伐，一起自由地飛翔吧」。（影片截圖）

《中新網》報道，此次出艙任務中，劉伯明和湯洪波負責艙外作業，聶海勝則在艙內操控機械臂。上午8時11分，劉伯明成功開啟天和核心艙節點艙的出艙艙門，並率先出艙。劉伯明出艙後，聶海勝問道：「沒有看到滿天繁星嗎？」；湯洪波出艙後，隨即向前方的艙外鏡頭揮手打招呼。

中午12時9分，劉伯明、湯洪波協同完成太空站艙外全景相機抬升操作。完成任務後，劉伯明將自己的頭盔相機對準地球並解說道：「現在有白雲朵朵，還有成片的，像海洋一樣的（畫面）。跟隨我的步伐，一起自由地飛翔吧」。

作為神舟十二號乘組指令長，聶海勝在艙內耐心指揮，不時提醒隊友「不要急」、「動作慢一點」、「檢查一下」。經過約7小時的出艙活動，劉伯明、湯洪波安全返回天和核心艙，聶海勝立即到艙門處迎接，與首次出艙的湯洪波緊緊擁抱，並向兩名隊友稱：「一會兒給你們做好吃的，歡迎你們巡天歸來！」。