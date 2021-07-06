雄安新區｜屢陷進度緩慢質疑　容西片區房屋交通建設如火如荼

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-07-06 11:30

由中共總書記習近平拍板的「千年大計、國家大事」之城雄安新區再有最新畫面流出，可見雄安新區重要組成部分容西片區內安置房、道路交通等項目有序推進。

雄安新區容西片區建設現場。（新華社）

《新華社》周日（4日）披露雄安新區容西片區最新建設畫面。據報道，容西片區規劃面積7.8平方公里，總人口約10萬人，發展定位為以生活居住功能為主的宜居宜業綜合城區、生態智能創新城區。

去年4月，雄安官網曾正式對外發布《容西片區控制性詳細規劃》​，指出容西片區作為雄安新區容城組團的重要組成部分，緊鄰起步區，與容城縣城、容東片區、起步區一組團協同發展，主要城市交通線路、生態廊道互聯互通，服務搬遷安居，具有保障起步區及周邊地區建設的重要功能。

+ 10 + 10 + 10

2017年4月1日，中共宣布雄安新區計劃。隨後，在將近兩年半的時間裏，雄安新區在北京高層再三催促之下非但沒有形成所謂「塔吊林立、熱火朝天的景象」，而且因規劃尚未完全落地，工業動遷、民居建設甚至地產買賣都陷入凍結狀態，令外界質疑雄安計劃停滯。直至2020年8月，一組施工照片顯示凌晨的雄安新區燈火通明，施工現場有數不清的塔吊、打樁機同時作業，才打破公眾對「進度緩慢」的質疑。

另《中新社》報道，中國首座下沉庭院式變電站「河西110千伏變電站」，6月27日在雄安新區正式投運。據介紹，河西110千伏變電站位於雄安新區容東片區A社區綜合能源站用地範圍內，於2019年9月正式開工建設，主要為雄安新區容東片區安置房供電，可滿足容東片區南部地區負荷發展需要。