滴滴出行｜中工網批威脅國家安全及公共利益　擾亂數據管理秩序

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-05 17:04

國家網信辦4日（周日）通報稱，經檢測核實，內地網約車平台「滴滴出行」APP存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，已通知應用商店下架該APP，要求滴滴出行認真整改。 中華全國總工會主管主辦的新聞網站中國工會網5日發表題為「向侵害個人信息行為『亮劍』」的評論文章，表示作為國家整體信息安全的一部分，公民個人信息的安全與整個社會以及國家的信息安全緊密相連。滴滴出行非法收集違法違規使用個人信息的行為，所侵犯的不僅僅是公民的個人信息安全，更是對國家安全、公共利益產生了威脅。

評論文章稱，國家網信辦的舉動不僅是制止滴滴出行長期存在的違法違規行為的必要行動，可以有效維護公民及國家信息不受非法侵害，也為涉及數字化產業的企業在收集、使用個人信息方面立規矩、敲警鐘。

文章稱，非法收集違規違法使用個人信息數據，從小的方面講，侵害了個人信息安全，從大的方面講，擾亂了國家的數據管理秩序。

文章又稱，非法收集和違法違規使用個人信息數據的現象越來越嚴重，已經成為一大社會「毒瘤」。隨著個人信息保護法和數據安全法的制定和出台，對非法收集和違法違規使用個人信息進行規範化管理，約束數據信息違法行為的氾濫，是勢所必然。

文章稱，國家有關部門持續對包括滴滴出行在內的一些企業在信息收集和使用方面的違法違規行為出「重拳」，這對受到處理的違法違規行為人是一種糾偏，對其他遊走於法律制度邊緣的人是一種震懾。

文章最後又稱，向侵害個人信息行為「亮劍」，需要社會各方共同努力。執法部門要進一步加大對違法行為的懲處力度，清理信息使用的「灰色空間」。