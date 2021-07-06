全球首顆｜風雲三號05星發射升空　中國成唯一三軌道組網觀測國家

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-07-06 12:16

風雲三號05星周一（5日）在酒泉衛星發射中心發射升空。 據專家介紹，風雲三號系列衛星將明顯提升氣象衛星的定量化觀測精度，對防災減災、國家安全和國防建設具有重要意義。 最重要是，風雲三號05星將會與在軌的風雲三號C星、D星組網運行，使中國成為國際上唯一同時擁有晨昏、上午、下午三條軌道氣象衛星組網觀測能力的國家，每天可以6次掃描全球，4小時就可以獲取一次全球的資料，天氣預報時效將延長12小時。

《科學網》報道，風雲三號05星是中國第二代極軌氣象衛星的第5顆，也是全球首顆民用晨昏軌道氣象衛星，被命名為「黎明星」。風雲三號05星將填補黎明時刻氣象衛星觀測的空缺，有效提升天氣氣候、大氣環境和空間天氣的監測分析能力。

風雲三號05星是全球首顆民用晨昏軌道氣象衛星。（微博）

風雲三號05星裝載11部先進的遙感儀器，是目前國內有效載荷數量和種類最多的衛星之一，具有大氣溫濕度垂直探測、高精度海面風場精確探測、多能譜太陽觀測、空間環境監測等多項能力，真正實現了「一星多能」。風雲三號05星將豐富海洋風場觀測資料、提高台風等海上氣象災害的預報能力、同時能更加精準地判識晨霧、夜間火災等特殊時段的自然災害。

在未來，風雲三號05星的觀測數據將對全球開放，有效提高和改進全球數值天氣預報精度和時效，對完善全球對地觀測具有重要意義。世界氣象組織（WMO）事後亦有向中國氣象局發函，指風雲三號05星將填補全球天基氣象觀測系統的空白，中國氣象局將成為全球極軌衛星觀測序列的第三大支柱。