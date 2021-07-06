中共與世界政黨領導人峰會　習近平：實現民主方式不可能千篇一律

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-07-06 21:55

據官方新華社報道，周二（6日）晚，中共總書記、國家主席習近平在北京以視像連線方式，出席「中國共產黨與世界政黨領導人峰會」並發表主旨講話。 習近平談到，實現民主方式不可能千篇一律；中國特色社會主義道路「不僅走得對、走得通，而且也一定能夠走得穩、走得好」，中國將堅定不移沿着這條「光明大道」走下去。

根據報道，此次會議主題是「為人民謀幸福：政黨的責任」，共有160多個國家的500多位政黨和政治組織等領導人，以及超過1萬名政黨代表參與會議。

習近平在這場題為「加強政黨合作 共謀人民幸福」的講話中表示，政黨作為推動人類進步的重要力量，要錨定正確的前進方向，擔起為人民謀幸福、為人類謀進步的歷史責任。

中國共產黨與世界政黨領導人峰會現場。（央視截圖）

他表示，要尊重不同國家人民對價值實現路徑的探索，把全人類共同價值具體地、現實地體現到實現本國人民利益的實踐中。各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式；民主同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利，實現民主有多種方式，不可能千篇一律。

習近平又指，中國要推動各國加強發展合作、各國人民共享發展成果，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤。

習近平續說，現行國際體系和國際秩序的核心理念是多邊主義，要共同反對以多邊主義之名行單邊主義之實的各種行為，共同反對霸權主義和強權政治。中國將堅決維護聯合國憲章宗旨和原則，推動國際秩序和國際體系朝著更加公正合理的方向發展。中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力范圍。