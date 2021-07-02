中共百年｜外媒關注習近平講話　關鍵字「頭破血流」英譯有深意

慶祝中國共產黨成立100周年大會已於周四（1日）圓滿結束。

中共總書記習近平在大會上發表長達個多小時的重要講話，當中尤以「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」這一句最為激動人心，獲得全場叫好及掌聲。

有趣是，外國傳媒對於「頭破血流」的翻譯不盡相同，與官方版本有較大差別。