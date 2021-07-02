中共百年｜外媒關注習近平講話　關鍵字「頭破血流」英譯有深意

撰文：葉琪
最後更新日期：
慶祝中國共產黨成立100周年大會已於周四（1日）圓滿結束。
中共總書記習近平在大會上發表長達個多小時的重要講話，當中尤以「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」這一句最為激動人心，獲得全場叫好及掌聲。
有趣是，外國傳媒對於「頭破血流」的翻譯不盡相同，與官方版本有較大差別。
比較多間讀者人數較多的外國主流媒體，可見到「頭破血流」的英文翻譯大致上大同小異，基本上都「有血有肉」，符合字面意思。
have their heads bashed bloody
crack their heads and spill blood
get their heads bashed
broken heads and bloodshed
find their heads bashed bloody
end up with broken heads and bloodshed
習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上發表重要講話。（新華社）
但英國《衛報》的翻譯就僅稱作「will find them on a collision course」，既沒有「頭破」，也沒有「血流」。事實上，官方傳媒《新華社》提供的英文翻譯，正正是「will find themselves on a collision course」，《衛報》與其翻譯幾乎完全一樣。對於《新華社》的譯法，《CNN》認為其語氣比原話有所緩和。
Anyone who would attempt to do so will find themselves on a collision course with a great wall of steel forged by over 1.4 billion Chinese people.
至於香港媒體就與BBC等外國主流媒體相同，例如《南華早報》是譯作「have their heads cracked and bleeding」。