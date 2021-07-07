B站女網紅旅順博物館門口跳日系舞　最高檢報章批觸民族歷史底線

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-07 15:36

擁有超過670萬粉絲的Bilibili（嗶哩嗶哩，B站）美妝網紅「機智的黨妹」，其發布影片顯示她穿着日式洛麗塔裙（港譯「蘿莉塔」）在遼寧旅順博物館門口跳舞，結果引來眾多網民批評譴責行為不妥。 事後「機智的黨妹」雖然已刪除影片並兩度致歉，但仍難平爭議。其中最高人民檢察院主辦《檢察日報》在周三（7日）發表評論，直言今次引發網民憤慨的原因，不僅僅是簡單的言論不當或內容不佳，而是因為「這段看似歡快的二次元宅舞視頻」，觸及民族歷史底線，傷害了「國人樸素的愛國情感」。

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文章稱，作為一個在大連學習生活多年的網紅主播，全然不顧特定歷史地點的含義，穿着帶有顯著日本元素的洛麗塔裙，伴着歡快的日本歌曲，在帶有日軍侵華歷史記憶的地方傳遞日本文化，「製造如此多的對立元素，很難不讓人產生聯想，看似給博主賺來一波流量與粉絲，實則是罔顧苦難歷史，激發民族對立情緒，傷害國人的民族尊嚴和樸素的愛國情感」。文章認為，無論「機智的黨妹」是故意還是真的「無知」所為，「這種不顧民族感情、不念民族歷史的舉動挑戰的是全體國人的感情底線」。如果「機智的黨妹」試圖以調侃歷史來譁眾取寵、獲得關注，還可能觸犯法律底線。

文章強調，​歷史不容褻瀆，苦難不容調侃，網絡主播必須以身作則，端正思想，樹立正確的歷史觀和價值觀，嚴格把關內容，「如果想抖機靈耍小聰明，碰瓷歷史，一邊贏一波點讚關注，賺得盆滿缽滿，一邊卻又用無知的幌子刺痛國人的愛國情感，受到的必定是道德的譴責與法律的懲罰」。

文章最後稱，在現今物質充裕、個性自由發展的時代，銘記歷史更加重要，「我們必須銘記歷史，勿忘國恥，珍惜當下，才能真正實現民族的偉大復興，實現國家的和平發展」。