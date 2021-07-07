日系美女竟是內地網紅　長裙短片吸200萬粉絲　拍片題材卻惹批評

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-07 23:00

內地網紅憑一片爆紅勁吸200萬粉絲，成為不少宅男心中女神，但同時亦因為拍片時的「媚男法則」而引起討論！美女網紅「一栗莎子」（IG：easa1995）本身樣貌標緻，她就讀日語專業，常以日系打扮示人，散發日本女性可愛溫柔的感覺。「一栗莎子」雖然令不少男網民着迷，但亦有人批評她「作品三觀不正」，影響社會風氣。

「一栗莎子」（IG：easa1995）因為日系打扮和風格，初期被誤以為是真正的日本女孩。（微博「一栗莎子」圖片）

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「一栗莎子」因為打扮和風格非常日系，初期被誤以為是真正日本女生，她皮膚白皙兼有一雙可愛大眼睛，笑起來甜爆令網民着迷！她曾拍攝1段身穿貼身藍色針織長裙搖擺的短片，片段爆紅勁吸200萬粉絲，十分誇張！

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修讀日語專業的她經常扮演日文老師，因為對日本文化有深入認識，所以片中飾演的女性角色感覺都較卑微，並指出內地女性行為霸道又不講理，突顯日本女性溫柔又可愛。

有網民批評「一栗莎子」的拍片題材太過眨低女性【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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不過，「一栗莎子」的短片亦因此引起部分網民批評，認為短片以男性為目標對象的程度太過明顯，有眨低女性的傾向。「一栗莎子」亦有短片台詞被批評容易聯想到色情內容，已經果斷封鎖她。

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