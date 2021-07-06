B站百萬粉絲女網紅捲辱華風波　旅順博物館門前拍攝日系跳舞片

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-07-06 10:39

擁有超過670萬粉絲的Bilibili（嗶哩嗶哩，B站）美妝網紅「機智的黨妹」，近日因其上載的翻跳影片而飽受內地網民抨擊，甚至連官方傳媒都有發聲批評。

事緣影片的其中一個拍攝地點是遼寧大連的旅順博物館，「機智的黨妹」以一身日式「蘿莉塔」造型亮相，並且大跳源自日本的「宅舞」。然而，旅順博物館的館址區域包括有關東軍司令部舊址博物館。

「機智的黨妹」事後兩度發文致歉，承認是無知並且不恰當的行為。「機智的黨妹」解釋，拍攝影片的目的是趁畢業季時重返母校，翻跳其最喜歡的中文歌曲。不過由於拍攝時間正值有新冠肺炎疫情，無法進入母校，遂臨時改為在大連各個知名景點取景。「機智的黨妹」稱，作為內容製作者，歷史與文化修養遠遠不夠，「我在選景時忽略了旅順博物館在藝術文化和歷史方面的深厚含義」、「沒有意識到旅順博物館門口錄製舞蹈視頻這件事是錯誤的行為」。

不過，「機智的黨妹」的道歉並未獲得普遍接受，甚至連官方傳媒新華網亦有對此發出短評，直言旅順博物館是承載著刻骨的民族傷痛和屈辱，「絕不是網紅博眼球的工具，絕不能拿來開玩笑」，同類事件已不是第一次發生，這種現象必須引起重視和思考。短評最後稱，「機智的黨妹」的道歉聲稱是無知，「無論是真無知，還是拿無知當借口，都希望這樣的事情不要再發生」。

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據介紹，「機智的黨妹」畢業於大連外國語大學，最早因錄製美妝影片，其解說像「說相聲」而受到關注，後因翻跳舞蹈與自身性格有巨大反差而進一步走紅。「機智的黨妹」內地網上相當受歡迎，在B站上擁有超過670萬粉絲，在微博上亦有超過228萬人追隨。她甚至曾於2018、2019、2020連續三年獲封B站「百大UP主」。