「敢言」企業家孫大午案即將開庭　妻子兒媳涉非法吸收公眾存款

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-08 13:00

中國「異見」民營企業家、大午集團創辦人孫大午於2020年11月被警方帶走，引發輿論關注。最新消息指，孫大午案件將在7月15日開庭。

據內地社交平台微博賬號「伍雷洗冤」7月6日消息，孫大午案件將在7月15日上午9時在河北省高碑店法院開庭。

另外，微博認證為北京真辯閣文化傳媒有限公司的賬號「真辯網」7月4日曾發布關於「大午案十問十答」的內容。

內容介紹了自從2021年5月22日庭前會議結束後，大午案總體無進展，分案處理的孫大午妻子、兩兒媳及侄女4名女眷案件停留在檢察院審查起訴階段，仍然被羈押，無一人被取保。

而這4名女眷存在一個罪名：非法吸收公眾存款罪，起訴意見書指控孫大午妻子劉會茹對非法吸收的公眾存款進行管理，孫大午兩兒媳張媛、馬曉晨及侄女劉豔霞明知大午集團非法吸收公眾存款，提供個人銀行卡給公司使用，係共犯。

至於大午案律師團隊情況，內容介紹稱，高碑店市檢察院在6月份提審了各被告人，有被告人稱檢察院有挑撥離間要求被告人更換辯護律師的情況、全案近50名律師參與辯護和辯護準備。

此外，內容指出，律師們希望如果開庭能夠網路直播孫大午庭審，並請求中共中央派出調查組，了解大午案，呼籲儘快妥善解決該案。

資料顯示，孫大午是河北保定人，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，曾經是中國聞名的「養雞狀元」，經常因評議時事而引發關注，是內地敢言的民營企業家；1995年曾任保定市人大代表。

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大午集團是中國五百大民營企業之一，有員工9,000多人，固定資產20億元人民幣，年產值超過30億元。

大午集團創辦人孫大午及29名員工於2020年11月被當地警方帶走，他們被控涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營等罪名。被帶走的包括孫大午的妻子、弟弟，和他的兩個兒子及兒媳。有消息稱，他此番被帶走與大午集團和中國國營農場發生土地糾紛一事有關，雙方曾爆發衝突。

另據報道，隨着生意的發展，孫大午開始接觸異見人士，其諸多言論也備受關注。孫大午曾於2020年10月13日發表的一則微博稱，「熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裏死見人」，令人產生聯想。

同在2020年10月，孫大午曾稱「公有制度是中共發明的，社會主義的經濟基礎理應是私有經濟，但是實踐上很難實現」。孫大午還曾發表《悼念李慎之》等文章，被控嚴重損害國家機關形象遭整治，在法律學界引起廣泛議論。

而與孫大午熟悉的異見人士劉曉波曾對其被拘一事表示，孫大午「對現行體制構成巨大挑戰」。他說，「作為一名企業家，孫大午既鄙視權錢交易，又有獨立行事的財力，以及為推動政治改革大聲疾呼的勇氣。」劉曉波後來被授予諾貝爾和平獎，2017年死於獄中。

2021年4月23日，有消息及流傳的河北高碑店市公安局逮捕通知書顯示，孫大午涉嫌非法吸收公眾存款、尋釁滋事、非法採礦、聚眾衝擊國家機關、非法佔用農用地、強迫交易、破壞生產經營、妨害公務罪，於4月21日被逮捕。