雲南玉溪杞麓湖污染治理「弄虛作假」　副市長等10人被問責

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-07-09 10:19

兩個月前，雲南省九大高原湖泊之一的杞麓湖，因水質污染治理被中央生態環保督察點名批評是「表面文章」、「弄虛作假」。 雲南省紀委監委在周四（8日）通報處理結果，10人被問責，其中玉溪市副市長賀彬更涉嫌嚴重違法，目前正在接受監察調查。

國家級濕地公園杞麓湖位於雲南省玉溪市通海縣境內，是雲南九大高原湖泊之一，流域面積354平方公里，是通海縣的「母親湖」。由於流域內蔬菜種植面積居高不下，農業面源污染嚴重，杞麓湖水質長期為劣Ⅴ類。今年4月，中央態環境保護督察組在玉溪市督察發現，當地在杞麓湖污染治理工作中不動真碰硬，為達到水質考核要求，搞樣子工程，做表面文章，採取弄虛作假手段，干擾國控水質監測點採樣環境，造成水質改善的假象。

值得一提的是，杞麓湖污染問題並非首次被曝光。中央督察組曾在2016年以及2018年兩度對杞麓湖作出指示，要求進行整改，力求使這片「母親湖」能在2020年水質改善到位。

據《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」報道，被問責的人員涉及1名廳級官員、4名處級官員，另有5名企業負責人涉嫌行賄被留置，均與玉溪市通海縣杞麓湖污染治理有關。涉及的官員包括有玉溪市副市長賀彬、雲南省生態環境廳科技與財務處處長候鼎、一級主任科員王秋紅、雲南生態環境廳生態文明建設處處長鄧加忠、雲南省環境科學院原高級工程師田軍。