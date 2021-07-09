中國版51區？　美媒引衛星圖指新疆擴建神秘「太空飛行器基地」

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-07-09 13:31

中美角力白熱化之際，美媒指新疆正擴建神秘機場，或是研發太空飛行器的場所，類似於「美國51區」。

7月8日，據美國全國公共廣播電台（NPR）報道，衛星照片顯示，位於新疆羅布泊周邊的一座神秘機場，正在建造約12座大型混凝土建築，而這座機場擁有接近5公里的超長大型跑道。

美國智庫卡內基和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員潘達（ Ankit Panda）指出，沙漠中央的這座超長跑道或許使用率會逐漸提升，它的偏僻位置成為測試絕密裝備的理想場所，「我們正密切觀察，這座神秘機場似乎是中國軍事太空活動的一個非常重要設施，而且這個設施似乎正在擴建增長。」

美媒指，這一建築讓外界聯想起「美國51區」。「51區」被認為是美國用來秘密進行新的空軍飛行器開發和測試的地方，有一個空軍基地在此。

潘達稱，以美國為例，包括太空飛機、高空飛機、高空無人機、隱形轟炸機或實驗中飛機，都會被認為是在「51區」這樣的地點進行測試。

不過他同時指出，這些建築與解放軍其他軍事設施中看到的建築相似，目前尚不清楚它們將用於何種目的，「這可能是軍官的辦公室，如果這確實是一個永久軍事設施的地方；宿舍是另一種可能性。」

另有觀察人士指，中國在2020年於該機場降落了一架極為機密的「太空飛行器」。

隨着中美較量升級，美國對中國建造設施的猜測不斷。此前，美媒一則有關「中國正在甘肅玉門建造大量洲際彈道導彈發射井」的報道引發國際廣泛關注。對此，官方新華社發聲指，相關衛星圖右側有一行字寫着「甘肅玉門風力發電場」（YUMEN GANSU WINDFARM），美媒稱衛星圖中是導彈發射井顯然不合理。