杭州保姆縱火案｜林生斌遭網民圍攻　深情好男人形象如何崩壞的？

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-07-09 12:20

「杭州保姆縱火案」受害者丈夫林生斌官宣再婚得女的消息在中國網絡引發軒然大波。曾經被網友視為「深情好男人」的林生斌瞬間成為網絡人人喊打的對象，關於縱火案的傳言更是撲朔迷離。7月8日，林生斌連發5條微博回應，引發關注。

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7月8日，林生斌連發5條微博，內容大致包括：1、從未忘記前妻和孩子；將委託律師，把涉及非私德方面的公示逐一轉發於眾。2、暗指前妻的哥哥，也就是林生斌的小舅子散播謠言，稱「人性涼薄、人心叵測」。3、講述自己與現任妻子小樂從認識到戀愛再到小樂懷孕過程。4、解釋火災賠償金去向，並澄清自己未與岳父岳母對簿公堂。5、曬出與岳父岳母聊天及轉賬記錄，稱自己十幾年來對岳父岳母的尊敬從未改變。

林生斌此前6月30日在微博官宣自己有了新生活，稱妻子是個「完全包容理解我隨時氾濫的情緒，並讓我有安全感的一個女孩」，宣佈兩人育有一女，並附上孩子照片。隨即引發網絡熱議。

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很快，不少網友對這位於2017年痛失妻子和三個孩子，並因此得到眾多網友同情，從而事業走上巔峰的男人進行時間覆盤。

有網友縷出時間線，2017年，悲劇發生，朱小貞和三個孩子離開人世。2021年，林生斌有了孩子。這意味着2020年他就已經結婚，可能2019年就已經戀愛。而從2017年6月縱火案發生、保姆莫煥晶被逮捕，到2018年9月21日莫煥晶被最高人民法院宣判死刑，這期間林生斌都在打官司。

此外，關於林生斌「1億賠償款未給前妻父母一分錢」、「在前妻生前就出軌」、「營銷深情人設賺錢」、「造井祈福實為鎮壓妻女鬼魂」等傳聞在網絡炸開。

值得注意的是，7月1日，林生斌前妻的哥哥，林生斌的大舅子在微博公開喊話林生斌，「憑你的良心做一個了斷吧」，微博似揭露他拿到前妻賠償款之後沒有給前妻父母。文中稱「不希望那些願意相信善良的人寒心」、「為生活你營造你的人設也正常」、「感謝一路也教我看到許多人性的不同面」，引發熱議。

7月2日，疑似縱火案事故物業綠城前員工發文回應林生斌一事，他稱，「從來沒有一個男子在妻兒逝世以後的第一個星期就把利益得失算得如此清楚。我當時就知道林生斌總有一天會被輿論翻車。心疼三個小孩和母親，但從來沒有同情過林生斌一秒。」

目前中國網絡對於該事件呈現一邊倒的憤怒情緒，面對林生斌的5連發回應，網友並不領情，在一片謾罵聲中，不少網友直接質問林生斌，「1.潼臻一生基金和賣衣服交易金的百分十用於公益是否做到？2.女方父母是否拿到賠償金？3.林生斌彙集大量流量變現，銷售額的10%捐贈出去了嗎？4.承諾成元基金會，做到了嗎？5.目前搜索不到「潼臻一生」公益基金會，所以真的成立過基金會嗎？如果沒有，那麼林的網店長期以「基金會」的名義斂財是不是違法」，希望給予明確答覆。

2017年6月22日，杭州藍色錢江高檔小區一住户家中發生大火，女主人朱小貞及其三個孩子不幸殞命。經公安機關調查，認定是人為放火刑事案件，該户保姆莫煥晶經法院審判被依法執行死刑。作為「6·22杭州保姆縱火案」受害人，林生斌遭遇了巨大不幸，並獲得社會極大關注。