杭州保姆縱火案｜被指侵吞遺產、出軌、鎮壓亡魂　林生斌發帖反擊

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-09 19:00

「杭州保姆縱火案」受害者朱小貞的丈夫林生斌在7月8日連發5條微博回應輿論爭議，對此，朱小貞的哥哥則表示，「你永遠無法叫醒一個裝睡的人。」

朱小貞的哥哥7月8日在社交平台微博發文稱，「我知道我是他們的哥哥和舅舅，所以過去從來不曾消費他們，今後也不想再讓整個家庭重新陷入輿論漩渦裏。曾經的氣憤現在看來着實可笑，你永遠無法叫醒一個裝睡的人。今日如此局面之下都無法警醒，未來不可期！」

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同時，他也表示，後期妹妹所有遺產款項本人經過二老同意，代表二老全數捐出。 ​​​​

此外，朱小貞的妹妹也在微博發文質問林生斌，「4年了，我問心無愧，你呢？」，「作為爸爸作為曾經的丈夫，你摸着自己的良心回答，你真的不怕有報應嗎？既然做人就該有人樣。」

據悉，7月8日，林生斌連發5條微博，內容大致包括：1、從未忘記前妻和孩子；將委託律師，把涉及非私德方面的公示逐一轉發於眾。2、暗指前妻的哥哥，也就是林生斌的大舅子散播謠言，稱「人性涼薄、人心叵測」。3、講述自己與現任妻子小樂從認識到戀愛再到小樂懷孕過程。4、解釋火災賠償金去向，並澄清自己未與岳父岳母對簿公堂。5、曬出與岳父岳母聊天及轉賬記錄，稱自己十幾年來對岳父岳母的尊敬從未改變。

林生斌此前6月30日在微博官宣自己有了新生活，稱妻子是個「完全包容理解我隨時氾濫的情緒，並讓我有安全感的一個女孩」，宣佈兩人育有一女，並附上孩子照片。隨即引發輿論熱議。

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有網友縷出時間線，2017年，悲劇發生，朱小貞和三個孩子離開人世。2021年，林生斌有了孩子。這意味着2020年他就已經結婚，可能2019年就已經戀愛。而從2017年6月縱火案發生、保姆莫煥晶被逮捕，到2018年9月21日莫煥晶被最高人民法院宣判死刑，這期間林生斌都在打官司。

此外，關於林生斌「1億賠償款未給前妻父母一分錢」、「在前妻生前就出軌」、「營銷深情人設賺錢」、「造井祈福實為鎮壓妻女鬼魂」等傳聞在網絡炸開。

值得注意的是，7月2日，疑似縱火案事故物業綠城前員工發文回應林生斌一事，他稱，「從來沒有一個男子在妻兒逝世以後的第一個星期就把利益得失算得如此清楚。我當時就知道林生斌總有一天會被輿論翻車。心疼三個小孩和母親，但從來沒有同情過林生斌一秒。」

2017年6月22日，杭州藍色錢江高檔小區一住户家中發生大火，女主人朱小貞及其三個孩子不幸殞命。經公安機關調查，認定是人為放火刑事案件，該户保姆莫煥晶經法院審判被依法執行死刑。作為「6·22杭州保姆縱火案」受害人，林生斌遭遇了巨大不幸，並獲得社會極大關注。