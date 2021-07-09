德國網紅被指為「中國秘密宣傳員」　眾籌打官司起訴傳媒

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-07-09 16:30

一名德國網紅女子近日在網上發起眾籌募捐，以籌集費用控告德國《世界報》稱她是「中國的秘密宣傳員」。

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德國之聲中文網7月6日消息指，該名女網紅名為Navina Heyden，中文名是海雯娜，是德國基爾的大學生，今年21歲。

她不時在Twitter發布支持北京立場的推文，比如批評香港的示威者只是西方用以遏制中國崛起的工具，肯定中國的發展成就，批評歐洲媒體發表歧視性的反華報道。她的男友是一名中國籍科研人員。

海雯娜稱，她一年多來在推特上致力展示一個「真實的中國」，招致「仇視中國者的惡意攻擊」，也引起德國大報的注意。

今年6月，她在網上開設了一個眾籌賬號「幫助德國女孩Navina對抗媒體誹謗」，募集聘請律師的費用。

海雯娜說，她與《世界報》記者有過一次視頻對話，但在後來見報的文章中，她被描繪成「為中國政府作宣傳的人」，是「對德國社會的威脅」。

海雯娜指責文章從頭到尾充斥着不實內容，並認為這明顯違反德國法律和媒體準則，是「言論打壓的又一例證」。

《世界報》在6月間刊登的《中國的秘密宣傳員》文章中，稱中國試圖通過在德國的政治、經濟及媒體界尋找代言人，通過影響輿論改善中國在德國公眾眼中的形象。受訪者除了海雯娜之外，還有德國前內閣部長、資深媒體人等。

海雯娜說，這篇報道可能摧毀她的人生，因為它損害了她的網絡形象、今後求職的機會，以及個人聲譽。

截至目前，眾籌賬號已有160多人捐款，籌得超過6,700歐元。從捐款者署名看，絕大多數為華人或匿名。

此外，7月6日，德國聯邦檢查官辦公室宣佈，一名退休德國政治學者因涉嫌為中國從事間諜活動於5日被捕。他被指控利用其在智庫工作時建立的政治關係為中國提供情報近10年。

德國聯邦檢察官辦公室７月６日在官網發布的一份聲明稱，一位名為克勞斯（Klaus L.）的政治學者在2010年6月前往上海講學時被中國情報機構接觸並收買。他從那時起至2019年11月止，定期在國事訪問或國際會議前後向中國情報機構傳遞情報。

聲明中還提到，克勞斯向中國提供的情報主要來自他多年來以智庫學者身份聯絡、接觸和結交的「高層政治人物」所提供的訊息。而作為回報，克勞斯會接受中方招待前往中國，並接受他們支付的報酬。