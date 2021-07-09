政策一小步｜酒店客房偷拍亂象多　深圳擬立法設監控禁區保障私隱

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-09 13:25

深圳政府擬出台《深圳經濟特區公共安全視頻圖像信息系統管理條例》，目前正處於審議「草案修改一稿」的階段。 條例草案進一步加強對用戶私隱的保護 ，包括明確規定有權隨時拒絕用戶畫像和個性化推薦，亦不得對未成年提供此類服務。

近年來，遊客在酒店、民宿住宿時發現偽裝在馬桶蓋、路由器內的針孔攝像頭的案件頻發。另一方面，深圳可說是監控泛濫、偷拍成風的「重災區」。官方傳媒《央視》就曾經報道，著名電子產品集散地深圳華強北商業區，不少商販都光天化日下，公然在大街上推銷自家的針孔攝錄鏡頭或竊聽設備。

條例草案具體列出「公共安全視頻圖像信息系統」的安裝範圍以及禁止安裝範圍。（視覺中國）

據介紹，條例草案具體列出「公共安全視頻圖像信息系統」的安裝範圍以及禁止安裝範圍，後者有旅館客房、醫院病房、公共浴室等。在不屬於「維護國家安全、公共安全和社會秩序，防範、發現和打擊違法犯罪行為」的情況下，安裝該系統亦應僅限於滿足自身安全防範需要。

在敏感資料保護的部分，條例草案要求應當對涉及當事人個體特徵、機動車號牌等私隱採取無法被識別，且不能復原的保護性措施。

在「草案修改一稿」的階段，條例草案新增多項規定，包括有自然人有權隨時拒絕對其進行的用戶畫像和個性化推薦、不得對未成年人進行用戶畫像以及基於用戶畫像對未成年人進行個性化推薦、生物識別數據的數據處理者應當具備相應的數據安全防護能力等。

《中國青年報》評論認為，在現代科技力量的助推下，似乎已進入了一個「攝像頭不要錢的時代」，在一些管理人員看來，這麼做也是為了大家好，「只是，對於那些被攝像頭監控的人員，卻必須忍受在攝像頭下變成『透明魚缸裏的金魚』」。

評論稱，愈是文明的法治國家，愈注重對公民個體權益的保護，而保護公益並不一定以犧牲公民隱私權益作為代價。隱私權保護愈精準完善，也愈加撫慰人心，讓人對立法出台充滿期許。