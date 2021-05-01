深圳創維電視機涉違法收集用戶數據　每隔10分鐘掃瞄全屋聯網設備

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-01 18:02

在香港及深圳兩地上市的內地知名電視機品牌創維集團，旗下電視機被揭發暗中運行程式，分析後更發現程式會每隔10分鐘掃描一次家中所有聯網設備，並將採集得來數據全部傳回「勾正數據」的官方網站。 創維集團事後回應指獲悉後已第一時間禁用該款程式，強調與勾正數據的合作「僅限於以抽樣調查國內收視情況為目的的必要的數據採集」，現已發函與勾正數據解除合作關係，並責令其刪除非法獲取的創維用戶相關數據。 勾正數據在聲明中則是承認對用戶私隱政策提示不夠清晰，為此致歉，將會作出改進和完善。

一名內地網民發現家中創維電視機所運行的程式「勾正數據服務」，會每隔10分鐘掃描一次家中所有聯網設備。（網上圖片）

事緣一名內地網民在科技論壇上所發表的文章，他發現家中創維電視機運行速度較慢，就好奇系統在背後做甚麼，結果一查發現有名為「勾正數據服務」的程式。經研究，原來「勾正數據服務」每隔10分鐘就會掃描一次全屋所有使用相關網絡的電子產品，「把hostname、mac、ip甚至網絡延遲時間全傳回去了，還探測周圍的wifi SSID名稱、mac地址也打包傳到這個gz-data.com的域名」。該名網民直言，「家裡有甚至智能設備、手機在不在家、誰來家裡連網了、周圍鄰居wifi叫甚麼名、隨時採集上傳，確定這不是間諜服務？」

以WiFi SSID名稱為例，其可被視為是定位數據，按照內地媒體的簡單說明，「我們知道，當手機靠近一個區域時，wifi列表會更新當前網絡。這就是說，wifi本身是在向外廣播（但區域不算大）。所以，它就被『有心人』探測、抓去、上傳公司。這意味著，你或許不知道你的鄰居是誰，但數據公司卻可以通過大數據分析知道，而且比你更清楚」。

事件曝光後，創維集團發聲明，指已第一時間全面禁用「勾正數據服務」，又指與北京勾正數據科技有限公司的業務合作內容，「僅限於以抽樣調查國內收視情況為目的的必要的數據采集」，其他任何超出此範圍的行台，均未得到許可及授權。創維集團表示，事件嚴重違背創維用戶至上的核心價值觀，已發函與該公司解除合作關係，並責令其刪除非法獲取的創維用戶相關數據。

至於北京勾正數據科技有限公司的聲明，就特別提到該程式是可以自行禁用，而且所採集到的用戶數據是用於收視研究相關業務，包括有家庭和個人收視率、收視效果分析、廣告收視分析和優化。聲明同時稱，由於公司的用戶私隱政策提示不夠清晰，引起部分用戶對私隱安全手擔憂，對此誠懇致歉，將會作出改進和完善，確保在合法合規的範圍按照用戶的授權依法收集數據。

但北京師範大學互聯網發展研究院院長助理、網絡法治國際中心執行主任吳沈括在受訪時直指，北京勾正數據科技有限公司的做法已涉嫌違法，上述數據是屬於能夠直接或者間接識別特定自然人身份的資料，屬於個人資料的範疇，「收集個人信息應當遵循正當合法必要原則，應當在收集前將收集信息的範圍收集的目的使用的方式等等告知用戶，並且經過用戶的同意，那麼這個是網絡安全法民法典等相關法律法規中所規定的收集個人信息最基本的規則」。

（綜合報道）