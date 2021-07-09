中國航天員艙外服設計歸屬爭議　技術負責人承認確曾經「轉校」

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-09 15:47

中國太空站航天員首次出艙使用的中國自主研製新一代「飛天」艙外航天服（艙外服），其設計歸屬問題引來湖南大學及湘潭大學的「爭奪戰」。 研製團隊核心成員湖南大學設計藝術學院助理教授羅建平，近日就社交平台上發表「說明」，解釋來龍去脈。

羅建平稱，項目是由某航天部門與湘潭大學在2014年簽署合同書，他是技術負責人，當時是該校的講師。項目在2016年1月結題後進入實施階段。羅建平在2017年辭職赴清華大學攻讀博士學位，2020年畢業後就到湖南大學設計藝術學院工作，並且後者的支持下組建團隊，繼續完成項目。羅建平提到，他在湖南大學設計藝術學院期間，與航天部門聯合成立「航天產品聯合設計中心」，開展多項與航天服相關的產品設計研發。

羅建平最後稱，在接受媒體採訪中，有主動說明支持單位，並將媒體採訪提綱和採訪影片及時告知相關團隊成員。

據此前報道，最初是有網民爆料指「飛天」是湘潭大學歷經8年的設計成果，只因團隊中一名老師轉往湖南大學任教，結果就被宣傳為是湖南大學的研究成果。及後湘潭大學機械工程學院教授馬秋成更發聲，直指羅建平確有項目的實施過程中作出重要貢獻，其到湖大工作後，宣傳單位和個人也算是可以理解的，但必須以尊重事實為前提，「走自己的路可以，但不能把別人的路也堵了」。