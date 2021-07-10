華為鴻蒙｜用戶月破3000萬　卻為何少有手機廠商接入該系統？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-10 12:21

6月2日，華為正式發布鴻蒙操作系統HarmonyOS 2.0，全面覆蓋手機、平板電腦、智能手錶以及IoT智能終端。截至目前，該系統用戶已達3000萬。 雖然格力、美的、九陽等多個家電品牌表示有興趣與鴻蒙系統展開合作，但卻少有手機商願意將鴻蒙系統接入自家手機，有何主要原因？

據了解，HarmonyOS 2.0系統自發布不到一周的時間內，升級用戶就已經突破千萬。周四（7月8日），在華為Harmony OS UX設計交流中，華為透露Harmony OS 2.0用戶已經達到了3000萬。此前，華為也曾表示，今年內將會有3億部設備搭載Harmony OS系統，其中2億台來自華為，另外1億台來自華為的合作夥伴。

隨後，多間家電品牌都表明對鴻蒙系統感興趣，但近日，上汽CEO就公開表明，上汽將自主研發智能駕駛系統，不會接入鴻蒙系統。此外，OPPO手機亦發表聲明稱不會使用鴻蒙系統，而截至目前，除魅族外，並無其他手機商將自家手機接入鴻蒙系統。

那麼，為何手機商不願接入鴻蒙系統呢？據《TechWeb》報道稱主要原因有三，首先，Google早在2011年就要求所有使用Android系統的廠商簽訂反分裂協議。因此，若此時中國手機廠商使用鴻蒙系統，就將被視為觸犯Android的「反分裂協議」，或被Google封掉該廠商手機的Google移動服務，從而失去海外市場。

鴻蒙系統（微博＠華為）

其次，報道稱，其他手機廠商使用鴻蒙系統就需要搭載華為的應用市場及華為移動服務，亦就意味著自家在廣告和流量分成上將少賺一大筆。

第三，報道認為華為作為內地佔據手機半壁江山的霸主，沒有人願意把命脈捏在友商手中。此外，現時各手機廠商都研發了基於Android系統的自家操作系統，它們沒有必要捨棄自家系統更好的兼容性而去使用鴻蒙系統。