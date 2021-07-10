日軍731部隊舊址保護成果哈爾濱展出　部分文物罪證首次公開

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-10 14:33

日本關東軍731部隊因在侵華期間從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究而臭名昭著，而731舊址保護成果展，周四（8日）於黑龍江哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館開幕。據央視報道，展覽首次展示了731舊址考古發掘過程中的大量細節，並首次公開展示了近年新徵集的部分文物，為歷史提供了證據。

報道指，是次展覽共展出195件文物，554張圖片，150份檔案資料。其以731部隊遺址保護工作為主要內容，展示在考古發掘、保護修繕、遺址研究和環境整治等方面工作取得的一系列成果。

而展物中，有82件為四方樓遺址考古勘探清理過程中所採集，多為實驗用玻璃器皿，且屬首次對外公開展示。陳列館遺址保護部主任高玉寶稱，這些文物都是731部隊潰逃時所挖坑掩埋，然而卻被他們在進行保護展示工程過程中發現並發掘清理出來，可說是銷毀罪證的罪證。高又介紹了一電氣孵卵器，指其是進行細菌孵化生產的特殊設備，豐富了731部隊在細菌研究和實驗室生產過程當中的佐證。

此外，展覽還首次公開新發現的前731部隊病毒實驗室高橋班、兵器班整體輪廓基址，以及第一倉庫的8棟建築中的4棟地下基址的考古勘探成果。高玉寶介紹指，高橋班所在的建築基址當年主要是用來研究病毒實驗，包括鼠疫研究，是非常特殊的有代表性的遺址。陳列館館長金成民則表示，今次展物證明731遺址的存在和真實，更主要的是可以擴大範圍，更完好地體現遺址未來申報世界（記憶）遺產的真實性、完整性。

據史料記載，731部隊的正式編號為關東軍滿洲第691部隊（關東軍防疫給水部）下的滿洲第731部隊（防疫給水部本部），其對外宣傳是以研究防治疾病與飲水淨化為主，但實情卻是利用活體中國人、蘇聯人和朝鮮人進行生物武器與化學武器效果實驗。有研究認為，至少1萬名中國人、蘇聯人、朝鮮人和同盟國戰俘於相關試驗中遇難。