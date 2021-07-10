雲南疫情｜緬北電騙黨自首避疫　日近百人回國致防控壓力大

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-10 15:50

雲南新冠肺炎疫情持續，邊境小城瑞麗在近一年連發疫情，迄今三度封閉管理，據央視報道，這3波疫情均與緬甸有關。而當地疫情防控壓力大，還被指和緬北電訊詐騙有關。

緬甸確診病例暴增之際，多地早前密集發布勸返公告，要求名單內滯留在緬北的涉嫌非法出入境、電訊詐騙和網絡賭博犯罪行為人員限期返回，否則會被認定為失聯人員，提請註銷戶籍。隨即，緬北與雲南邊境相鄰的各個口岸近日都充斥回國的人，而滯緬電信詐騙人員大量自首也對瑞麗的疾控系統構成影響，有工作人員表示，現時每日單單是從緬甸回來自首的人員就有將近100多人。另外，部分不法人員選擇鋌而走險，通過非法渠道回國，也為疫情防控中的巨大隱患。

據了解，隨着當局近年重重打擊電信詐騙，大部分國內的電信詐騙團夥已轉移到國外，其中緬甸北部區域尤其成為主要棲身之地。目前，該地區從事電信詐騙的不法之徒已高達十多萬人，其會以「無需文憑、底薪八千、機票報銷、食宿全包」等等廣告誘騙他人加入，再讓他們通過冒充公檢法機關執法、騙貸、裸聊、刷單返現投資理財、殺豬盤等方式作案。據一些疑犯自述，他們到達當地後，人身自由會受到團夥成員嚴格的限制，稍有不從便會被施電擊、泡水牢等酷刑，若想離開則至少要交3萬元「贖身費」。