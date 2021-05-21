赴雲南求職結果睡醒已被賣到老撾　四川漢經九死一生逃離詐騙窩點

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-21 11:55

四川廣安市武勝縣24歲男子王丹（化名），日前經朋友介紹去雲南求職，結果羊入虎口，一覺醒來已被賣到老撾的電信詐騙窩點。在老撾期間，王丹每天都感到煎熬，身邊不願行騙的「同事」不是挨打就是被關。過了4天後，他終於找到了機會逃走，並在經歷九死一生的過程後聯繫上四川警方，在警方協助下成功回國。

初中就輟學的王丹在學習安裝冷氣後便出來打工，惟去年由於新冠疫情影響公司效益，其工資收入逐漸變少，一心想多賺點錢的他便萌生跳槽想法。某次聚會期間，他透露出上述想法，酒桌上一名「朋友」遂稱雲南有地方招司機開車送貨，工資高出許多。心動的王丹沒有猶豫，立即要了聯繫方式，準備大展拳腳。

到了雲南後，他先是在旅館等了好幾天，後來終於等來了一輛接他的車，詎料自己是羊入虎口，即將被「朋友」賣了。該車在山路上顛簸前進，王丹盡管有些忐忑，但疲憊不已的他未有多想，慢慢在車上睡著。結果當司機叫醒他時，他發現周圍的人長得不像中國人，對方才告訴他這是老撾，讓他下車，「我當時就想回去，但是司機說，不拿錢就不准回去。我身上沒有那麼多錢，只能選擇留下」。

王丹被安排進入一間「公司」工作，實情卻只是做電信詐騙，他被要求把自己包裝成一個「高富帥」成功人士，並上網找年逾28歲的女性聊天，發展成男女朋友關係，再騙其到虛假APP上投資，騙徒甚至已幫王丹準備好「父母」的名字以及各種炫富照片等。雖然在場「同事」有成功騙到逾400萬元人民幣的彪炳業績，不過為人老實的他不願違法，身不由己下只能暫時假裝積極配合，相反那些明顯不願詐騙的則會被挨打，或者被關起來等待家人拿錢救贖等。

由於一直表現積極，王丹在第4晚凌晨趁着看守對其放鬆警惕時終於逃離出來，不過當時公路兩旁都是武裝設卡，要是被抓，後果不敢想像。他於是只好從公路旁邊的稻田爬過去，花半個多小時爬到另外一條公路上，期間他連大氣都不敢出，深怕被人發現。之後他來到一間旅館，找來一張老撾手機卡，再用微信聯繫親友幫忙報警，而已發現他逃離的「公司」甚至懸賞抓他。

在通過定位軟件確定位置後，王丹聽從武勝公安指導，躲了幾天，確保安全後再去向老撾警方自首，然後就被安排到防疫點做核酸檢測和隔離，最後被送到了中國磨憨口岸。至此，經歷了逃離、被懸賞捉拿、躲藏、自首、隔離等一系列不堪回首的回憶後，王丹終於脫險回國。

（澎湃新聞）