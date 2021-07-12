江澤民朱鎔基送花圈悼「改革老人」　兩人此前缺席中共百年黨慶

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-07-12 11:20

在中共建黨百年大慶中未現身的中共退休老人江澤民、朱鎔基近期以另類形式「露面」，給去世的中共高官高尚全送去花圈。

據內地「財新網」報道，7月9日，知名經濟學家、原國家體改委副主任、中國經濟體制改革研究會原會長高尚全遺體告別式在北京舉行。

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國務院副總理劉鶴，前總理温家寶，以及國家發改委主任何立峰，已卸任的高官馬凱、周小川等赴八寶山殯儀館弔唁。

中共政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、韓正，及國家副主席王岐山，人大常委會副委員長王晨，中組部長陳希，中共統戰部長尤權等送去花圈。

此外，一眾退休中共老人也送去花圈，其中包括江澤民、朱鎔基、李瑞環、張德江、俞正聲、李嵐清、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、張高麗等。

值得注意的是，這也是在中共建黨百年大慶中未現身的江澤民、朱鎔基，以另類形式的首次「露面」。

7月1日，中共建黨百年大慶眾高官現身，江澤民朱鎔基未露面（點擊大圖瀏覽）：

在7月1日的天安門城樓上，江澤民、朱鎔基並未出現，這引發外界的關注，有猜測認為兩人的身體狀況不容許親身前往天安門。彼時，中共退休老人胡錦濤、温家寶、宋平等出現在中共總書記習近平左右兩側。

6月27日，高尚全在北京病逝，終年92歲。他曾在20世紀80年代經濟改革中將「勞動力市場」「自由」「人權」「對市場經濟內涵的完善」「所有制理論的創新」等詞句寫進中共中央文件，後被稱為「改革老人」。