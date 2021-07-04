中共百年｜老鼠蚊蟲「零密度」？　慶祝大會幕後保障揭秘

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-04 15:46

慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1日舉行，為了保障大會順利舉行，一眾幕後人員功不可沒。 《新京報》報道，今年2月份，針對天安門地區病媒生物防控的工作已經開始，經過一系列的監測、防制，在百周年大會前夕，該區的病媒生物密度達到最低。 北京市疾病預防控制中心消毒與有害生物防制所副所長張勇，昨日（3日）揭秘百年大會背後的保障工作。

張勇與同事檢查天安門附近的誘蚊燈。（新京報）

張勇介紹，消毒與有害生物防制所主要負責病媒生物的控制工作，即蚊蟲​​、蒼蠅、蟑螂、老鼠的防控，包括天安門廣場和周邊的中山公園、勞動人民文化宮、菖蒲河公園等區域。今年2月已制定保障方案，4月時進行病媒生物危害風險評估，之後多次監測和指導防制，確保慶祝活動不受病媒生物的影響。

雖然上述提及的病媒生物在日常生活中較常見，但當中涉及了人群健康、大會運行等問題。張勇解釋，蚊媒傳染病近幾年在世界範圍內流行廣泛，登革熱、寨卡病毒等都由蚊媒傳播，包括北京近幾年發現的亞洲首宗的黃熱病和裂谷熱（RiftValley fever）。北京本土的流行性乙型腦炎也是經蚊傳播，而且多見於夏秋季。

此外，大型活動需要大量用電設備，往往會臨時鋪設很多電纜電線。老鼠有磨牙的習性，常居住在地下管井中，容易啃咬電纜，從而有斷電、火災等事故發生的風險。另外，若蚊蟲密度過高，會對在場的觀眾、演職人員、工作人員帶來叮咬和騷擾，蒼蠅過多也會影響地區的環境面貌。

疾控人員在天安門地區滅鼠。（新京報）

事實上，百周年大會與以往的大型活動保障有差別。張勇介紹，往年天安門地區主要是國慶保障，時間都在十月，蚊、蒼蠅已不在高峰期。惟今年慶祝建黨百年大會正好在七一舉行，相當於盛夏，北京地區幾十年的監測數據顯示，北京蚊蟲最多的時候是七月中下旬，因此保障難度較大。

張勇表示，從今年5月下旬開始，天安門地區進行了4次大規模的病媒生物監測工作，每10天一次，目的是摸清楚該區的病媒生物密度。不同的生物有不同的監測方法，包括誘蠅籠、粘鼠板、粘蟑紙等，其中蚊就使用了二氧化碳誘蚊燈。

北京是全國唯一大規模使用二氧化碳誘蚊燈的城市。張勇介紹，用光源誘蚊可能會引來飛蛾等昆蟲，但該設備會定量排放二氧化碳氣體，相當於一個成年人的二氧化碳呼出量，可以準確、靈敏地誘蚊。

6月22日，天安門地區曾展開滅鼠工作，在超過4200個管井中投放滅鼠藥。張勇表示，一般老鼠在地下管井中活動，但每個管井的作用和環境都不同，由於滅鼠藥不能沾水，因此要根據實際情況投藥，比如乾燥的管井可以直接投藥，有水就要將藥放在不沾水的位置，同時採用了飽和投藥，比平時的藥量增加3至5倍，確保能維持較長時間。