雲南疫情｜瑞麗大量出入境人員流動　累計41人染疫緬甸籍佔六成

雲南瑞麗市自7月4日起出現新冠肺炎疫情反彈，至今已累計有41人染疫，其中有36宗是確診病例，5宗為無症狀感染者。

患者超過60%都是緬甸籍，有多達26人。與此同時，瑞麗共錄得18宗從陸路口岸入境的緬甸輸入確診病例。

內地傳媒報道，中緬民眾在瑞麗和緬甸之間跨境而居，生活和商業來往頻繁，有大量出入境人員流動，瑞麗口岸檢查外籍人員總量更是在2018年及2019年均為全國第一。