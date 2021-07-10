雲南疫情｜瑞麗大量出入境人員流動　累計41人染疫緬甸籍佔六成

撰文：葉琪
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雲南瑞麗市自7月4日起出現新冠肺炎疫情反彈，至今已累計有41人染疫，其中有36宗是確診病例，5宗為無症狀感染者。
患者超過60%都是緬甸籍，有多達26人。與此同時，瑞麗共錄得18宗從陸路口岸入境的緬甸輸入確診病例。
內地傳媒報道，中緬民眾在瑞麗和緬甸之間跨境而居，生活和商業來往頻繁，有大量出入境人員流動，瑞麗口岸檢查外籍人員總量更是在2018年及2019年均為全國第一。
報道稱，瑞麗位於中國西南邊陲，邊境線長達169.8公里，自2012年瑞麗重點開發開放試驗區建設實施方案獲批後，中緬的經貿往來日益活躍，人員往來不斷增加。單單就常住人口來看，2018年的數據顯示，瑞麗常住外籍人員超過5萬人，佔全市常住人口的20%以上。不過，自去年爆發新冠肺炎疫情後，受疫情影響，瑞麗口岸出入境人員總量急跌，全年共驗放出入境人員僅有299.2萬人次，較2019年同期減少82.35%。
報道又特別提到，緬甸的新冠肺炎疫情惡化，在7月8日的單日新增確診病例數量更是破紀錄的首次超過4000宗。而根據官方此前通報瑞麗部分患者的陽性樣本基因測序，結果表明基因組序列與Delta變種病毒高度同源，「與相鄰境外流行株高度同源」。