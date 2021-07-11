四川連日暴雨致逾12萬人受災　當地轉移安置群眾4600餘人

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-11 11:12

四川多地連日出現暴雨，四川省氣象台於9日發布今年入汛以來首個暴雨黃色預警。截至10日晚上9時，累計降雨超過100毫米的雨量站有318站，超過250毫米的有6站，最大為巴中市通江縣青峪站（296毫米）。 四川於11日0時啟動Ⅲ級防汛應急響應。據初步統計，本輪暴雨導致巴中、南充、廣元、資陽、成都等地12萬餘人不同程度受災。

央視報道指，當地已轉移安置群眾4600餘人（南充4.6萬人受災，轉移安置2249人；巴中7.2萬人受災，轉移安置817人），直接經濟損失1.76億元人民幣。農作物受災面積4578公頃，房屋損毀、倒塌81戶204間，部分道路因山體垮塌導致中斷。詳細災情正在進一步核實統計中。

此外，本輪暴雨期間，共有渠江幹流上游巴河、通江支流等14條河流17站發生超警戒水位洪水，其中7條河流8站發生超保證水位，截至10日晚上9時，仍有7條河流8站超警戒水位，其中3條河流3站超保證水位。據預報，渠江幹流風灘站11日早上7時洪峰流量27000立方米/秒，超保證水位1.55米，為30年一遇洪水，三匯站11日傍晚6時洪峰流量28000立方米/秒，超保證水位5.54米，為超50年一遇洪水。

據早前報道，四川巴中市9日起持續強降雨，巴州區三江電站大壩附近的多艘船隻和快艇，於10日被拍到順着巨大洪流墜入下游洶湧湍急的瀑布中，瞬間就被沖走，十分嚇人，也令目擊者慨嘆就像在看電影場景。