四川巴中持續強降雨　多艘船隻快艇順洪流被瀑布吞噬場面堪比電影

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-10 21:30

四川巴中市周五（9日）起持續強降雨，巴州區三江電站大壩附近的多艘船隻和快艇，周六（10日）被拍到順着巨大洪流墜入下游洶湧湍急的瀑布中，瞬間就被沖走，十分嚇人，也令目擊者慨嘆就像在看電影場景。

據巴中市氣象局消息，周五早上8時至周六下午4時，巴中市普降暴雨到大暴雨，全市共有216站雨量超過50mm，144站雨量超過100mm，11站雨量超過200mm。三江電站大壩附近的一幕，目擊者曾先生表示，當時河道水位急劇上漲，幾艘船和快艇起初在河道中間，詎料一波洪流下就齊齊衝入下方河道，上下河道落差10多米，「船隻瞬間就碎成了渣」。

據巴中市防汛抗旱指揮部辦公室消息，預計當地周六強降雨會持續，主要降水落區位於東部，雨量80-150mm。同時，市水利局發布洪水藍色預警，指在強降雨及上游來水影響下，巴中市轄區多數河段保持上漲趨勢，個別河段已接近警戒水位。另外，考慮到前期降雨情況及當前雨情、汛情及變化趨勢，按照《四川省防汛抗旱應急預案》規定，省防汛抗旱指揮部經研究決定，在周六下午5時啟動Ⅳ級防汛應急響應，要求四川省防汛抗旱指揮部各成員單位、相關市（州）防汛抗旱指揮部按照職責分工，做好防汛保安各項工作。

截至周六下午2時半，巴中市5個區縣和經開區，共有67個鄉鎮、71879人受災，817人被緊急轉移安置，直接經濟損失達10898.9萬元人民幣。