今日入伏迎長達40日「三伏天」　內地發高溫暴雨雙預警

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-11 09:48

今日（11日）為入伏，進入三伏天的「頭伏」。中央氣象台10日發布了高溫黃色預警，10日到12日，內地多地將迎來高溫。與此同時，中央氣象台還發布了暴雨藍色預警，顯示四川盆地到華北一帶將現今年以來最強降雨。

央視報道指，7月9日到10日，四川巴中市普降暴雨。受強降雨影響，巴中多個城鎮發生內澇，受災情況較為嚴重。 受強降雨及上游來水影響，巴州區三江鎮電站河道內停靠的十來艘客渡船、旅遊船、快艇以及海事船，被洪水沖擊到堤壩下游。截至10日晚上8時，巴中市共110個鄉鎮受災，目前未接到人員傷亡報告。

報道又指，今年三伏期間具有高溫強度強、空氣濕度大、持續時間長的三大特點。受到副熱帶高壓的控制，頭伏期間，南方仍然是高溫高濕的天氣特徵，像江南華南都是如此，不僅是白天氣溫高，夜間的氣溫也很高，將進入到「小暑大暑，上蒸下煮」的「桑拿天」模式。例如在長沙，未來一周最高氣溫都是在攝氏35度以上，夜間的最低氣溫甚至也會接近30度。

在北方，三伏天同樣是一年中最熱的時段。但不同於南方，受到降雨的影響，北方頭伏氣溫變化會比較大，給民眾的感覺可能是濕熱和強降雨並存。

目前北方尤其是華北地區，今年以來最強的一次降水過程正在醞釀當中，這一次降水過程將會呈現出降水時間長、對流強、雨量大、範圍廣的特點。 11日傍晚到12日的夜間，在京津冀，以及山西的東部、山東的北部等地，將普遍會有大到暴雨，局地甚至有大暴雨天氣出現，北京也在這一次強降雨的範圍當中。

根據資料，三伏被稱為一年之中最熱的天氣時段，悶熱潮濕，酷暑難耐。今年的三伏仍有40天，至8月19日結束，7月11日至20日為頭伏。