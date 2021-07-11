中國製造｜長三角世界級機場群2025年建成　2035年旅客人次逾5億

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-11 11:11

近日，推動長三角一體化發展領導小組辦公室印發《長江三角洲地區民航協同發展戰略規劃》，浙江也印發了《浙江省民航發展「十四五」規劃》。根據規劃，到2025年，長三角世界級機場群體系基本建成；到2035年，全面建成共建共享共贏的民航協同發展格局。

今年年底，杭州機場三期第一階段工程預計基本完工，2022年亞運會前投運。杭州機場三期工程建成投運後，機場航站樓建築面積、設計容量、機位數量都將擴大。（《錢江晚報》）

根據中國民用航空局在2019年的測算，長三角地區以全國機場數量的7.3%，集聚全國20%的旅客吞吐量和34%的貨郵吞吐量，預計到2035年，長三角地區航空旅客吞吐量將超過5億人次。

根據規劃，浙江各機場建設速度加快，能級提高。其中，杭州區域樞紐機場能級顯著提升，國際航空樞紐功能增強，國際國內航線將達720條以上。至2025年，杭州機場年旅客吞吐量將達5500萬人次。

同時，浙江也將推進非樞紐機場協同發展，包括新建嘉興機場、麗水機場，提升舟山、台州機場服務水平等。到2025年，浙江全省運輸機場數量將達到9個。

為提升客貨集疏運能力，寧波除了研究新增1到2條軌交線引入機場外，還將謀劃建設高鐵寧波西站，推進寧波機場「空鐵一體」綜合交通樞紐建設；溫州將加快建成投用溫州機場綜合交通中心，引入市域鐵路S1、S2線等軌道交通。

在通用航空方面，未來浙江除了將有舟山、嘉興、麗水等9個運輸機場兼顧通用航空功能，還將在現有11個通用機場基礎上，新建寧波寧海、溫州泰順、衢州開化等9個通用機場。