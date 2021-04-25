新冠肺炎｜廣州白雲機場成去年全球最繁忙機場　頭十位中國佔七個

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-25 12:06

美媒彭博社23日報道指，在新冠病毒肆虐的2020年，廣州白雲國際機場成為全球最繁忙的機場，排名高於佔據了榜首位置20多年的美國亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）。 此外，在全球機場客運量的排名方面，中國有七個機場進入了前十。

在全球機場客運量的排名方面，北京首都國際機場排第六名。（資料圖片）

行業組織國際機場理事會（Airports Council International）在一份聲明中指出，2020年全球航空旅行被新冠疫情擾亂，但廣州白雲國際機場的客運量排名從全球第十一位升至第一位。美國亞特蘭大國際機場下滑至第二位。

在全球機場客運量的排名方面，中國有七個機場進入了前十。除了廣州白雲國際機場外，還有成都雙流國際機場（第三名）、深圳寶安國際機場（第五名）、北京首都國際機場（第六名）、昆明長水國際機場（第八名）、上海虹橋國際機場（第九名）及西安咸陽國際機場（第十名）。

報道指出，2020年的疫情導致全球航空旅行大幅減少，尤其是在歐洲和美國。跌出榜單前十的機場有洛杉磯、杜拜、東京、芝加哥、倫敦和巴黎的機場。數據還顯示，2020年全球機場的客運量總體下降了65%。

報道指，在疫情爆發前，中國航空市場已經在縮小與美國這個最大市場的差距。儘管中國的邊境仍然基本上對國際遊客關閉，但中國在控制新冠病毒的能力，加上其龐大的國內網絡，使其成為完全恢復在疫情期間喪失的客運量的唯一大國。