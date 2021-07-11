雲南疫情｜瑞麗增12宗本地病例　孟連將全縣封閉管理兼全員檢測

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-11 17:10

據雲南衛健委，7月10日雲南省瑞麗新增新冠肺炎本土確診病例12宗；新增境外輸入確診病例4宗、無症狀感染者2宗。 此外，與緬甸相連的雲南省普洱市孟連縣宣布於12日至14日實行全縣封閉管理，並對全體居民開展全員免費核酸檢測。

雲南瑞麗主城區的市民在社區內進行核酸檢測。（中新社）

雲南省新增的本土確診病例12宗之中，3人為中國籍，9人為緬甸籍。12人均在瑞麗市全員核酸檢測和重點人群核酸檢測中發現。

孟連縣宣布於12日至14日實行全縣封閉管理，所有人員非必要不進入孟連縣；孟連縣轄區內人員「非必要不外出」。因特殊情況需要外出的，需持三天內核酸檢測陰性證明和出行審批單，各鄉（鎮）指揮部、縣指揮部或市指揮部均可出具出行審批單。

同時，孟連縣於12日至14日對孟連縣範圍內全體居民（含本地常住人口、流動人口、外籍人員等）開展全員免費核酸檢測。

同樣與緬甸相連的芒市則宣布，11日起全市卡拉OK店、歌舞廳、酒吧、托幼機構、影劇院、景區景點以及個體診所、門診部等重點場所暫停營業。涉及停止營業服務的時限暫定7天，並根據疫情形勢動態調整。

此外，當地又規定，當地的零售藥店暫停對外銷售感冒、退燒、咳嗽、腹瀉等藥品，需要上述藥品的群眾要告知及時前往發熱門診就醫。