天問一號｜著陸火星近兩個月　祝融號火星車已行駛逾400米

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-12 11:14

中國首次火星探測任務「天問一號」備受外界矚目，官方公布「祝融號」火星車已累計行駛超400米，工況正常。

據國家航天局消息，截至11日晚上8時，「祝融號」火星車已累計行駛410.025米。同時，正在為「祝融號」火星車提供中繼通信服務的天問一號環繞器在軌運行353天，地火距離3.707億千米，工況正常。

5月15日，天問一號著陸巡視器成功著陸火星。5月22日，祝融號被成功釋放到火星表面。

此前，在7月9日，據中國探月工程官方微信公號消息，火星車駛上火星表面以來，向南行駛開展巡視探測，導航地形相機每日對沿途地貌進行成像，行進中次表層雷達、氣象測量儀、火星磁強計開機探測，途中遇到岩石、沙丘等特殊地貌時，利用表面成分探測儀、多光譜相機等開展定點探測。

同時，中國官方公布「祝融號」傳回的最新照片。其中兩張圖為「祝融號」行進路上的火星岩石圖像，由多光譜相機獲取的多個譜段數據合成。一張圖中可見火星岩石的紋理特徵和火星車車轍，另一張圖則呈現了岩石表面火星塵土的覆蓋情況。

報道顯示，6月26日，即第42個火星日，「祝融號」火星車到達一處沙丘地帶，利用導航地形相機拍攝了紅色沙丘高分辨率影像，拍攝點距離沙丘約6米，周圍分布有不同大小的石塊，其中正對着火星車的石塊寬約0.34米。

中國官方此前公布的「祝融號」火星車拍攝的畫面（點擊大圖瀏覽）：

6月16日，火星車開展了全局環境感知，為後續階段科學探測進行路徑規劃，並通過後避障相機，拍攝了火星車行駛的清晰車轍。

6月1日，火星車WIFI分離相機拍攝着陸平台與火星車合影，相機記錄了火星車後退移動和原地轉彎過程，這是人類首次獲取火星車在火星表面的移動過程影像。根據WIFI相機視場、焦距等參數，工作人員規劃了相機分離的位置和行駛路徑，火星車行駛到分離點後，釋放WIFI相機，後退至合影點，相機拍攝着陸平台與火星車正面合影，隨後火星車進行轉彎，側身面對相機，拍攝着陸平台與火星車側身合影。

「天問一號」火星探測器任務着陸和巡視探測系列實拍影像（點擊大圖瀏覽）：