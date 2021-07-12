浙江兩縣推新規：未接種疫苗者禁入公共場所　商場超市等查驗記錄

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-07-12 16:00

浙江寧波寧海縣疫情防控辦公室7月11日發布通知稱，從本月25日起，原則上不允許未接種新冠疫苗人員（禁忌症者除外)進入醫療機構住院部、養老院、學校（幼兒園、託兒所、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監所等重點場所。

據寧波寧海縣衛生和計劃生育局官方微信公眾號消息，上述通知還規定，入境人員居家健康觀察和日常健康監測期間共同生活居住人員均須接種疫苗，否則居家審核不予通過。農村集市攤主未接種疫苗不允許出攤。商場超市、賓館酒店、劇院影院等人員集聚場所可參照以上管控措施。

中國新冠疫苗接種率不斷提高。圖為雲南瑞麗市景成醫院新冠疫苗接種點，醫護人員核對疫苗訊息。（新華社）

通知還要求，年滿18周歲以上（户籍不限）無疫苗禁忌症的人員均須接種。今日起，全縣機關企事業單位、醫療機構、車站、高鐵站、養老院、敬老院、福利院、學校（幼兒園、託兒所、校外培訓機構）、監所、賓館、旅館、民宿、農家樂、酒店、商場、超市、銀行、農貿市場、景區、圖書館、文化館、劇院、博物館、影院、KTV、網吧、健身房及各類辦事大廳等人員密集場所，全面實行健康碼和新冠疫苗接種後金邊標識碼「二碼聯查」，即在查驗健康碼的同時檢查疫苗接種記錄（標識），對未接種人員訊息進行登記，動員及時接種。疫情響應期間，各機關企事業單位冠病疫苗未接種者一律暫停外出療休養活動。

根據通知，7月25日前，寧海縣黨政機關、企事業單位幹部職工和黨員除有禁忌症外應實現接種清零。各類工貿企業、公共服務行業單位業主或經營管理者承擔從業人員「應接盡接」的主體責任，未「應接盡接」的由行業主管部門納入防控重點監管。

據內媒澎湃新聞報道，除了寧海縣，浙江麗水市青田縣7月8日也發布了類似通知。

通知要求，從7月9日起全縣機關企事業單位、醫療機構、車站、養老院、託兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、賓館、酒店、商場超市、銀行、農貿市場實行「二碼聯查」，對未接種人員進行訊息登記，動員及時接種。

通知也要求，7月21日起，原則上不允許未接種人員（禁忌症除外）進入醫療機構住院部、養老院、託兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監所等重點場所。入境人員居家健康觀察和日常健康監測期間共同生活居住人員均須接種疫苗，否則居家審核不予通過。農村集市攤主未接種疫苗不允許出攤。

青田的通知同時指出，鼓勵全縣景區、電影院、賓館、酒店、超市、餐飲單位、通信運營商等服務行業推出針對已接種新冠疫苗人員的消費優惠，經縣疫情防控辦審核後分批發布。