赴美就讀未能獲發簽證　逾千名中國學生計劃控告美國政府

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-12 17:39

一群中國留學生無法獲得赴美留學簽證，因此已著手籌措資金，準備控告美國政府。據報道，這群打算發起訴訟的學生主要來自於和解放軍關係較為密切的8間大學。 中國官媒《環球時報》指，目前參與起訴的學生約為1100人。

官媒《中國日報》日前報道，超過500名中國學生申請赴美簽證時被美方以不符合美國的「移民和國籍法」與「第10043號總統令」為由加以拒簽。這群學生日前發出聯名信，中國外交部也表達嚴重關切，敦促美方重新審議有關簽證申請。

而據南華早報報道，部分拿不到簽證的中國學生已經著手籌措資金、尋找律師，準備向美國政府提起訴訟。

美國學府歷史悠久，教育質素一流，向來是中國留學生的首選目的地。（Getty Images）

報道提到，發起這次行動的學生團體，主要來自於被稱為「國防7子」的西北工業大學、哈爾濱工程大學、哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、北京理工大學、南京理工大學、南京航空航天大學，以及北京郵電大學等8間大學。

環球時報報道則指，有留學生告訴記者，雖然超過80%的學生來自8間學校，但一些攻讀文科和商科的學生也是10043號令的受害者。

一名參與發起這項行動的李姓學生表示，目前學生正準備和律師一起發起訴訟，理由是「執行這份公告（第10043號總統令）不合理」。這名學生表示，他於2020年自哈爾濱工業大學畢業，並計劃赴美國加州大學戴維斯分校攻讀博士學位，但因這份公告而被推遲了。

中國一些大學出身的赴美留學生，如今獲取美國簽證不若以往容易。（視覺中國）

相關的學生團體從6月1日開始，藉由微信等平台發放問卷，徵詢受影響的中國學生參與訴訟的意願；同時藉由眾籌募集訴訟費用。截至目前已收到1000多份回覆問卷，同時募得超過30萬美元。

然而，考量訴訟時程漫長而且費用昂貴，學生團體預計訴訟費至少需要50萬美元到100萬美元之間。這筆30萬元的款項仍遠低於學生團體的預期。

一名被普渡大學錄取的楊姓博士生說，超過半數美國大學均正式回應了中國留學生的要求，而且大多數都做出了積極回應。然而，沒有一間大學同意作為原告加入學生訴訟行動。