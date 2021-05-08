不當比喻中國留學生是「狗」　美國駐華大使館道歉：本意輕鬆幽默

撰文： 林瑾 葉琪 最後更新日期： 2021-05-08 14:06

美國使館簽證處此前在官方微博發文，被認為以不恰當比喻中國留學生是「狗」。 據報道，美國駐華大使館一名發言人其後有就事件作出回應，指出上述帖文本意是輕鬆幽默，已經立即刪除，強調對所有中國人都懷有最深敬意，包括中國學生，如果有人被冒犯，為此道歉。

美國使館簽證處的帖文被認為以不恰當比喻中國留學生是「狗」。（微博）

據此前消息，美國使館簽證處的官方微博在5月5日上載影片，片中一隻寵物狗從狗窩處的柵欄向外艱難攀爬，小腿蹬了半分鐘才爬出。帖文並附上一句文字描述，「春暖花開，你是不是像這隻狗狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？」

隨後，「美國使館簽證處把留學生比喻成狗」的話題出現在微博上，並且迅速成為焦點。

值得一提是，美國使館簽證處帖文的背景，是美國政府宣布自8月1日起，中國、伊朗、巴西和南非持有F-1（學術性項目）、M-1（職業性項目）簽證的學生，在開學前30天內可以乘搭直航航班入境美國。舊規定是在入境美國前14天內，到過南非、英國、巴西、愛爾蘭及26個神根區國家，以及中國的外國旅客均被禁止入境，需要通過第三國轉機並停留14天以上才能赴美。新規定公布後，中國留學生就可以乘搭美國航班直接入境。

（綜合報道）