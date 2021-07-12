國藥科興同COVAX簽訂供應協議　中國宣布已輸出5億劑疫苗

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-12 18:45

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）周一（12日）宣布，中國兩間新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗廠商國藥、科興，分別與世衛組織主導的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）簽署供應疫苗的合作協議，將於7月起向COVAX提供疫苗，用於發展中國家的疫情防控。 另據中國官媒新華社報道，7月9日，中國外交部國際經濟司副司長郭學軍宣布，中國已向國際社會提供5億劑新冠疫苗和原液。

郭學軍說，中國對外提供疫苗始終兼顧國內需求與國外需求，反對「疫苗民族主義」，對於所有向中國提出疫苗合作需求的國家，中方都克服困難給予積極回應並啟動合作。

他指，中國是向發展中國家提供疫苗數量最多的國家，已向亞洲、非洲、歐洲、美洲和南太平洋地區100多個國家和國際組織提供了5億劑疫苗和原液，相當於當前全球疫苗總產量的1/6；今年上半年，同中國簽署「一帶一路」合作文件的140個國家中，84國提出引進中國疫苗需求，中方已全部作出積極回應並提供疫苗。

他並表示，中國還積極支持其他發展中國家生產疫苗，擴大全球疫苗產能，在中國政府支持下，中國疫苗企業已經在阿聯酋、印度尼西亞、馬來西亞、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等國啟動合作生產，產能已超過2億劑。