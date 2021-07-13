舉報助破危害國家安全事件　福建莆田學生獲獎1萬元創當地首例

福建莆田學院一名學生早前在發現危害國家安全可疑情況後向當局舉報，結果於近日獲表彰並獎勵1萬元（人民幣．下同），成為當地頒布《關於對公民和組織舉報危害國家安全行為線索進行獎勵的公告》以來首例。



事源去年12月，該名學生在校上網時，發現網上有人散佈反動言論，嚴重危害國家安全，隨即撥打熱線向國家安全機關舉報，當局受理後順線偵查，成功制止、懲處了該起危害國家安全事件。莆田市國家安全局近日聯合莆田學院舉辦獎勵表彰儀式，向該名學生進行表彰並獎勵。事件也引發不少網民關注，在社交平台上，有人讚賞該學生的行動力，甚至稱「馬上把12339舉報電話加進我的通訊錄」。

據悉，莆田市國家安全局、市委國安辦、市財政局在去年9月聯合發布《關於對公民和組織舉報危害國家安全行為線索進行獎勵的公告》，據該公告第五條事項顯示，對舉報且被採用的行為線索將給予1萬到5萬元的獎金。而對上述學生的表彰，屬該公告頒布以來的首例。

另外，安徽省公安廳曾發文，指實施危害國家安全的活動，竊取、收買或者非法提供國家秘密或情報，策動或引誘國家工作人員叛變，向實施間諜行為的組織、個人提供經費、場所和物資等行為，均屬間諜行為。當局又提醒，民眾在朋友圈發相片時，尤其要注意圖中背景，禁止在未經允許下於軍事基地、軍用港口等地拍攝。