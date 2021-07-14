「武漢水虻」成廚餘垃圾清道夫　產高蛋白質飼料更成為醫藥原料？

隨着全球環保工作不斷加強，愈來愈多人願意出一份力。除了回收廢物，如何處理佔都市固體廢物量三分之一的廚餘，亦成為大家關注的重點。

經過6年多的研發，武漢華中農業大學喻子牛教授團隊與環境科技公司，成功實現立體自動化養殖「武漢水虻」，目前已建成兩個機械化立體養殖水虻基地，日處理餐廚垃圾超過260噸。



武漢水虻。（影片截圖）

《極目新聞》報道，現年81歲的喻子牛，主要研究微生物農藥。2004年7月，他出國參加學術活動，在偶然的機會下，其兒子表示益蟲「水虻」可以轉化雞糞、豬糞等有機廢棄物。他於是去實地考察，將若干蟲卵帶回國，準備自己孵化養殖。

由於沒有經驗，喻子牛多次試驗後才成功孵化出水虻，並進行馴化。他發現，馴化後的水虻食量大、轉化快，可以消化大量的糞便及餐廚垃圾，40至60克的卵孵化成幼蟲後，約需7天就可以轉化1噸雞糞，並取名為武漢水虻。武漢水虻長相與蒼蠅類似，喜食動物糞便、餐廚垃圾等有機廢棄物，再轉化成高蛋白飼料和有機肥料。

經過6年多的產研對接，喻子牛教授團隊與武漢環投集團旗下的源創環境科技有限公司，成功實現自動化養殖武漢水虻。據介紹，養殖基地的溫度與濕度靠自動設施調節，廚餘垃圾經過油水分離設施篩分後形成料漿，通過輸送帶運到養殖槽內，供武漢水虻食用。

武漢水虻自動化養殖場。（騰訊網）

源創環境科技公司黑水虻事業部負責人張帆稱，水虻僅長2厘米，但食量驚人，兩個基地一天能消耗260噸廚餘垃圾，產出14噸昆蟲蛋白和21噸有機肥料。幼蟲是高蛋白質，可供小龍蝦、魚類等水產品和畜牧養殖。若將幼蟲烘乾，則是醫藥保健等領域的高端原料。

2006年，源創環境科技成功研製全自動智能養殖設施，從而讓風險較大，成本較高的作坊式養殖，實現了工廠化養殖。武漢環投集團董事長杜平介紹，工廠化養殖武漢水虻，處理廚餘垃圾效率高而且環保，實現「零排放」。

報道指，武漢每天產生1.2萬噸生活垃圾，其中2000多噸為餐廚垃圾及濕垃圾，主要以4個專業處理廠與焚燒處理垃圾，但上述處理方法消耗大量能源。目前，武漢環投集團正與武漢市建設循環經濟產業園，未來將按規劃每天處理千噸濕垃圾。

喻子牛孵化出水虻後馴化，並取名為武漢水虻。（微博＠CC講壇）

張帆介紹，黑水虻是一種腐生性昆蟲，幼蟲在成長過程中通常以餐廚垃圾、動物糞便、動植物屍體等腐爛的有機物為食，能夠將人類產生的部分垃圾高效地轉化為自身的蛋白質，可廣泛應用在養殖、種植領域或醫藥保健行業。

該公司研製的全自動「智虻」設備，以20噸料漿為一個單元，水虻每天可消化濕垃圾60噸，不僅實現零排放，還可以產生可觀的經濟效益。喻子牛解釋，全國有牲畜和家禽糞​​便38億噸，如果用水虻處理其中的10%，所產生的蛋白質總量，相當於可替代6000萬噸大豆的進口。