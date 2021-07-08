國家發改委：非居民廚餘垃圾處理　將按「產生者付費」原則收費

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-08 12:15

國家發改委昨日（7日）公布，近日與住房城鄉建設部聯合印發《關於推進非居民廚餘垃圾處理計量收費的指導意見》（下稱《意見》） ，指導地方推進非居民廚餘垃圾處理計量收費工作。

《意見》提出，推行計量收費，逐步建立超定額累進加價機制，明確對黨政機關、事業單位等公共機構和賓館、飯店等相關企業在食品加工、飲食服務、單位供餐等活動中產生的廚餘垃圾，按照「產生者付費」原則，建立健全計量收費機制。

同時，鼓勵各地區建立非居民廚餘垃圾超定額累進加價機制，合理確定定額和分檔，拉大價格級差，體現有獎有罰，充分發揮價格機制激勵約束作用，促進垃圾源頭減量。

位於四川成都中加水岸小區的生活垃圾分類收集亭。（視覺中國）

其次，要加快理順非居民廚餘垃圾收集、運輸、處置管理體制和運行機制，逐步實現運營主體企業化和運營機制市場化。建立健全提高收運單位服務質量的激勵機制，通過合同管理、引入競爭等方式，倒逼垃圾收運服務單位提高服務質量。完善非居民廚餘垃圾排放登記管理制度，建立垃圾排放台賬，實行收集、運輸、處置聯單制度，逐步實現電子聯單信息化管理。

最後，要求廚餘垃圾收運監管體系基本完善的地區，盡快實現非居民廚餘垃圾計量收費，逐步建立超定額累進加價機制，其他城市要盡快實現廚餘垃圾收運監管全覆蓋，在此基礎上逐步推進非居民廚餘垃圾收費機制改革。

同時，有關部門要加大執法檢查力度，對拒繳欠繳垃圾處理費的非居民單位依法依規處罰，嚴肅查處非法傾倒、運輸和消納，以及不落實排放登記制度、計量不規範等各類違法違規行為。